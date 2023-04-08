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Partilerin pusuladaki sıraları belli oldu: Cumhur İttifakı oy pusulasında 8. sırada yer alacak

Yüksek Seçim Kurulu'nda 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin çalışmalar devam ediyor. 2023 seçimde Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerlerinin belli olmasının ardından partilerin pusuladaki sıralaması bugün YSK tarafından yapılan kura ile belli oldu. Sıralamada Cumhur İttifakı oy pusulasında 8. sırada yer alacak. Peki Partilerin pusuladaki sıralaması nasıl olacak? İttifak için sıralamalar nasıl olacak? İşte detaylar.

14:29 . 8/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Partilerin pusuladaki sıralaması nasıl olacak?

Partilerin pusuladaki sıralaması nasıl olacak?

Yüksek Seçim Kurulu'nda seçim mesaisi devam ederken ittifakların ve siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri bugün çekilen kurayla belirlendi. Sıralamada Cumhur İttifakı oy pusulasında 8. sırada yer alacak. İşte detaylar.

PARTİLERİN PUSULADAKİ SIRALAMASI NASIL OLACAK?

Yeni Türkiye Partisi - 1. sıra

Türkiye Değişim Partisi (TDP) - 2. sıra

Millet Partisi - 3. sıra

Hak ve Özgürlükler Partisi - 4. sıra

Sosyalist Güç Birliği İttifakı - 5. sıra

Genç Parti - 6. sıra

Memleket Partisi - 7. sıra

CUMHUR İTTİFAKI - 8. sıra

Emek ve Özgürlük İttifakı - 9. sıra

Büyük Türkiye Partisi - 10. sıra

Adalet Birlik Partisi - 11. sıra

Anavatan Partisi - 12. sıra

Yenilik Partisi - 13. sıra

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) - 14. sıra

Milli Yol Partisi - 15. sıra

Vatan Partisi - 16. sıra

Güç Birliği Partisi - 17. sıra

Millet İttifakı - 18. sıra

ATA İttifakı - 19. sıra

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) - 20. sıra


İTTİFAK İÇERİSİNDE PARTİ SIRALAMALARI NASIL OLACAK?

Cumhur İttifakı;

BBP - 1. sıra

AK Parti - 2. sıra

Yeniden Refah Partisi - 3. sıra

MHP - 4. sıra

Emek ve Özgürlük İttifakı;

Yeşil Sol Parti - 1. sıra

TİP - 2. sıra

Millet İttifakı;

Gelecek Partisi - 1. sıra

Demokrat Parti - 2. sıra

Demokrasi ve Atılım Partisi - 3. sıra

CHP - 4. sıra

İYİ Parti - 5. sıra

Saadet Partisi - 6. sıra

OY PUSULALARI NE ZAMAN BASILACAK?

Cumhurbaşkanı seçimi için oy pusulalarının basımına 12 Nisan'da, milletvekili seçiminde kullanılacak oy pusulalarının basımına ise 19 Nisan'da başlanacak.




#Cumhur İttifakı
#ata ittifakı
#Millet İttifakı
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#sıralama
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