Oy pusulası sıralaması nasıl olacak?
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), Cumhurbaşkanı adayı olan 4 ismin oy pusulasındaki yerlerini bugün yaptığı kura çekimiyle belirledi. İşte sıralama.
OY PUSULASI SIRALAMASI NASIL OLACAK?
Cumhurbaşkanı adaylarının 14 Mayıs seçimlerinde kullanılacak oy pusulasındaki yerini belirlemek amacıyla çekilen kura sonucu Recep Tayyip Erdoğan birinci, Muharrem İnce ikinci, Kemal Kılıçdaroğlu üçüncü, Sinan Oğan dördüncü sırada yer alacak.
Cumhurbaşkanı seçimi için oy pusulalarının basımına 12 Nisan’da, milletvekili seçiminde kullanılacak oy pusulalarının basımına ise 19 Nisan’da başlanacak.