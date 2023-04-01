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Oy pusulası sıraları belli oldu

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), Cumhurbaşkanı adayı olan 4 ismin oy pusulasındaki yerlerini bugün yaptığı kura çekimiyle belirledi. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra 100 bin imza barajını aşmayı başarabilen Sinan Oğan ile Muharrem İnce aday olmaya hak kazanmıştı. Peki Oy pusulası sıralaması nasıl olacak? İşte detaylar.

14:23 . 1/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Oy pusulası sıralaması nasıl olacak?

Oy pusulası sıralaması nasıl olacak?

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), Cumhurbaşkanı adayı olan 4 ismin oy pusulasındaki yerlerini bugün yaptığı kura çekimiyle belirledi. İşte sıralama.

OY PUSULASI SIRALAMASI NASIL OLACAK?

Cumhurbaşkanı adaylarının 14 Mayıs seçimlerinde kullanılacak oy pusulasındaki yerini belirlemek amacıyla çekilen kura sonucu Recep Tayyip Erdoğan birinci, Muharrem İnce ikinci, Kemal Kılıçdaroğlu üçüncü, Sinan Oğan dördüncü sırada yer alacak.

Cumhurbaşkanı seçimi için oy pusulalarının basımına 12 Nisan’da, milletvekili seçiminde kullanılacak oy pusulalarının basımına ise 19 Nisan’da başlanacak.


#oy pusulası
#Cumhurbaşkanı
#YSK
#Millet İttifakı
#Cumhur İttifakı
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