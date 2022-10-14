Özbek Pilavı Tarifi, Hakiki Özbek Pilavı Yapılışı, Püf Noktaları

Özbek pilavı nasıl yapılır? Sorusu yemekseverler tarafından merak konusu oldu. Özbekistan'ın milli yemeği olan Özbek pilavı tarifi sizlerle..
ÖZBEK PİLAVI TARİFİ
MALZEMELERİ
1/2 su bardağı sıvı yağ
2 yemek kaşığı tereyağ (arzuya göre)
2 adet kuru soğan (piyazlık doğranmış)
5 adet orta boy havuç (rendelenmiş)
400 gram kuşbaşı kuzu eti
3 su bardağı basmati (arzuya göre baldo da kullanılabilir)
2 baş sarımsak
4,5 su bardağı sıcak su (arzuya göre et veya sebze suyu)
1/2 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
ÖZBEK PİLAVI NASIL YAPILIR?
Yarım su bardağı sıvı yağ ile tereyağını pilav tenceresinde eritin.
Piyazlık doğradığınız soğanları ekleyin ve hafif karamelize oluncaya kadar kavurun.
Kuşbaşı etleri tencereye ekleyin ve suyunu çekene kadar kavurun.
Etler suyunu çekip kavrulduktan sonra rendelenmiş havuçları ekleyin ve karıştırın.
Havuçlar yumuşayınca pirinçleri ekleyin ve 3 dakika kadar kavurun.
Su, tuz ve karabiberi de ekledikten sonra karıştırın ve 2 baş sarımsağı pilavın ortasına koyup hafifçe bastırın ve kapağını kapatın.
5 dakika harlı ateşte, 10 dakika kısık ateşte pişirdikten sonra servis edin.
ÖZBEK PİLAVINDA HANGİ PİRİNÇ KULLANILIR?
Özbek pilavında basmati pirinç kullanılır ince uzun pirinç, kokulu yasemin pirinç da kullanabilirsiniz veya normal baldo pirinç de kullanılabilir.
ÖZBEK PİLAVI NE KADAR SÜREDE HAZIRLANIR?
Özbek pilavı 60 dakika sürede hazırlanır ve pişirilir. 10 dakika hazırlık 50 dakika pişme süresi vardır.