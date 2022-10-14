Özbek Pilavı Tarifi, Hakiki Özbek Pilavı Yapılışı, Püf Noktaları Özbek pilavı, Özbekistan'ın özel gün ve bayramlarda pişirilen geleneksel yemeklerindendir. Özbek pilavı ülkemizde de çok sevilerek yapılan ve tüketilen bir pilav çeşididir. İçerisindeki malzemelerle farklılık gösteren özbek pilavının orjinal tarifini sizler için hazırladık. Ana malzemeleri et, havuç ve badem olan Özbek pilavı nasıl yapılır, hangi pirinçten yapılır? Özbek pilavı malzemeleri nelerdir? İşte tüm püf noktaları ile hakiki özbek pilavı tarifi içeriğimizde.

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