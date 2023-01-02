Özgün Özel okulların 2023 ücretleri belli oldu mu? Zam oranıyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Özerden açıklama
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Özel okulların 2023 ücretleri belli oldu mu? Zam oranıyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Özer'den açıklama!

Özel okul fiyatlarında araştırmalar yeni yıla girilmesiyle hız kazandı. Mili Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özel öğretim kurumları zamlarına ilişkin, "Bu hafta TEFE-TÜFE oranları belirlendikten sonra oluşacak zammı özel öğretim kurumları yöneticileriyle bir araya gelerek tekrar olgunlaştırarak kamuoyu ile paylaşacağız." dedi. İşte 2023 özel okul fiyatları ile ilgili merak edilen güncel bilgiler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Özel okul fiyatları 2023 ne kadar? Yeni yılda özel okul fiyatları ne kadar zamlanacak? Zamlı özel okul fiyat listesi
Özel okul fiyatları ne kadar olacak?

Öğrenci velileri özel okula yapılacak zamlarla ilgili meraklı bekleyişini sürdürürken "2023 özel okul ücretleri ne kadar olacak?" sorusu Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e soruldu. TEFE-TÜFE oranlarını işaret eden Bakan Özer "İnşallah bu hafta içerisinde yeni oluşacak zammı kamuoyuna paylaşacağız" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer

2023 özel okul ücretleri ne kadar olacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özel öğretim kurumlarına ilişkin zamların ne olacağı ile ilgili hiçbir bilgi paylaşımının söz konusu olmadığını belirterek "Bu hafta içerisinde tüm TEFE-TÜFE oranları belirlendikten sonra oluşacak zammı özel öğretim kurumları yöneticileriyle bir araya gelerek tekrar olgunlaştırarak kamuoyu ile paylaşacağız." dedi.

Bakan Özer, Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda "Vefatının 61. Yılı Hatırasına Ahmet Tevfik İleri Anma Programı"nın ardından, basın mensuplarının özel okulların 2023 zam oranlarına ilişkin karar alınıp alınmadığına ilişkin sorusunu yanıtladı.

Geçen hafta özel öğretim kurumlarının temsilcileri ile bir araya geldiklerini dile getiren Özer, "Buradaki amacımız, sadece 2023 yılında özel öğretim kurumlarının ücretinin ne olacağı değildi. Yaşamış oldukları sorunları, daha kaliteli hizmet verebilmek için çözülmesi gereken problemleri bizlere aktardılar. Biz de kanaatlerimizi kendileriyle paylaştık." dedi. Bakan Özer şunları söyledi:

İnşallah bu hafta içerisinde tüm TEFE-TÜFE oranları belirlendikten sonra da oluşacak zammı, tekrar özel öğretim kurumları yöneticileriyle bir araya gelerek olgunlaştırarak kamuoyu ile paylaşacağız. Şu anda özel öğretim kurumlarının zammının ne olacağı ile ilgili hiçbir bilgi paylaşımı söz konusu değil.

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