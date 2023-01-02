Özgün Emekli maaşı zammı ne kadar 2023? SSK-Bağ-Kur emeklisi ocak zamlı maaşları
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Emekli maaşı zammı ne kadar 2023? SSK-Bağ-Kur emeklisi ocak zamlı maaşları

2023 memur ve emekli zammı için milyonlar enflasyon rakamlarını bekliyor. Her yıl Ocak ve Temmuz ayında maaşlarına zam alan emekliler, yeni yılda maaşlarına yapılacak zam oranlarını sorguluyor. TÜİK tarafından Aralık ayına ait enflasyon rakamları sonrası memur, memur emeklisi ile SGK ve Bağkur emekli maaşları belli oluyor. Son 6 ayın enflasyon rakamlarına göre emeklilerin maaşına yapılacak zam oranı bir hayli merak konusu. Milyonlarca emeklinin gözü maaşlara gelecek zam oranlarına çevrildi. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte güncel emekli memur 2023 maaş hesaplamaları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
EMEKLİ MAAŞLARI 2023: 3.500, 4.500, 5.500, 6.500 TL alanlar ne kadar maaş alacak? Yeni SSK-Bağkur maaş zam oranları
Emekli zam oranı SGK, Bağkur maaşları

Emeklinin beklediği zam oranı belli oluyor. Ocak ayında hem görevdeki memurlar ve memur emeklileri hem de SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri maaşlarını zamlı alacak. Yeni zamlardan dul ve yetim aylığı alanlar da yararlanacak. SSK, BAĞ-KUR ve tarım emeklilerinin zamlı maaşları ne kadar olacak?

Memur ve memur emeklilerine ocak ayında yapılacak zam oranı merak ediliyor. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşmeye göre 6 ayda bir zam alıyor. 6 aylık enflasyon oranı toplu sözleşme zammını geçerse aradaki fark kadar da enflasyon zammına hak kazanıyorlar. Açıklanacak enflasyon rakamları sonrası memurun zam oranı netleşecek. Netleşecek rakamın üzerine de refah payı verilmesi bekleniyor.

Emekli enflasyon zam oran
Emekli enflasyon zam oran

2022 yılı son 6 aylık enflasyon kaç?

5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 14.05, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 15.11 zam oluştu. Son veri için Türkiye İstatistik Kurumu'nun yapacağı açıklama beklenirken, enflasyon tahminleri ipuçları veriyor. Bu yıla ilişkin enflasyon tahminleri yüzde 65 ile yüzde 66.80 arasında bulunuyor.

Emekli maaş zammı 2023
Emekli maaş zammı 2023

Enflasyon yüzde 65 olursa SSK ve Bağ-Kur emeklilerin zam oranı ne kadar olacak?

  • İlk tahmin (yüzde 65) gerçekleşirse, 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 15.91 çıkacak. Bu durumda memurların ve memur emeklilerinin Ocak artışı da yüzde 16.99'a (yüzde 8'lik toplu sözleşme artışı + enflasyon farkı) ulaşacak.

Enflasyon yüzde 66 olursa SSK ve Bağ-Kur emeklilerin zam oranı ne kadar olacak?

2022 yılı enflasyonunun yüzde 66.80 çıkması halinde de zam oranını belirleyecek 6 aylık TÜFE yüzde 17.17 olarak gerçekleşecek. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 17.17, memurların ve memur emeklilerininki yüzde 18.27 olarak gerçekleşecek.

En düşük emekli maaşı
En düşük emekli maaşı

Refah payı ile SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?

  • Eğer refah payı 10 puan olursa SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 25.91-27.17, 15 puan uygulanırsa yüzde 30.91-32.17, 20 puan çıkarsa 35.91-37.17 olacak.

Memurların, memur emeklilerinin yüzde 8'lik toplu sözleşme artışı 10 puanlık ek iyileştirmeyle yüzde 18'e çıkarılırsa Ocak zammı yüzde 27.83-29.22'ye, 15 puanlık iyileştirmeyle yüzde 23'e yükseltilirse yüzde 33.24-34.69'a, refah payı 20 puan olursa yüzde 38.66-40.17'ye ulaşacak.

En düşük emekli aylığı
En düşük emekli aylığı

En düşük emekli maaşı ne kadar?

Bir iyileştirme de taban aylıkta bekleniyor. Geçen yıl SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde ek ödeme dahil en düşük aylık önce 2 bin 500, ardından da 3 bin 500 liraya yükseltilmişti. Bu tutarın da Ocak ayından itibaren güncellenmesi gündemde. Söz konusu taban emekli aylığının 5 bin ile 5 bin 500 lira arasında seviyelere çıkarılması bekleniyor.

  • Geçtiğimiz Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en düşük aylık 3 bin 500, net asgari ücret 5 bin 500 lira oldu. Asgari ücretin yüzde 63'ü kadar bir emekli taban aylığı ortaya çıktı.

2023 maaşları ne kadar olacak?

SSK/BAĞ-KUR EMEKLİSİ % 65 TÜFE TAHMİNİNE GÖRE

  • - 6 aylık enflasyon: % 15.91
  • - Zam oranı: % 15.91
  • - 10 puan refah payı: % 25.91
  • - 15 puan refah payı: % 30.91
  • - 20 puan refah payı: % 35.91

% 66.80 TÜFE TAHMİNİNE GÖRE

  • - 6 aylık enflasyon: % 17.17
  • - Zam oranı: % 17.17
  • - 10 puan refah payı: % 27.17
  • - 15 puan refah payı: % 32.17
  • - 20 puan refah payı: % 37.17

MEMUR/MEMUR EMEKLİSİ ZAM ORANI

% 65 TÜFE TAHMİNİNE GÖRE

  • - 6 aylık enflasyon: % 15.91
  • - Zam oranı: % 16.99
  • - 10 puan refah payı: % 27.83
  • - 15 puan refah payı: % 33.24
  • - 20 puan refah payı: % 38.66

% 66.80 TÜFE TAHMİNİNE GÖRE

  • - 6 aylık enflasyon: % 17.17
  • - Zam oranı: % 18.27
  • - 10 puan refah payı: % 29.22
  • - 15 puan refah payı: % 34.69
  • - 20 puan refah payı: % 40.17

3.500 TL maaş alan ne kadar zam alacak

Mevcut: 3.500 TL

  • Yüzde 42.86 zamlı: 5.000 TL
  • Yüzde 54.66 zamlı: 5.413 TL
  • Yüzde 57.14 zamlı: 5.500 TL

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