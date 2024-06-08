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Özel sektör çalışanlarına Kurban Bayramı tatili kaç gün? Özel sektöre Kurban Bayramı tatili 9 gün mü, idari izin var mı?

Kurban Bayramı’na kısa bir zaman kala gözler tatil tarihlerine çevrildi. 9 günlük bayram tatili için beklenen açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi. Kabine toplantısının ardından millete sesleniş konuşması yapan Erdoğan, 20-21 Haziran tarihlerinin idari tatil ilan edilerek Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatıldığını belirtti. Ancak yapılan açıklamada kamu çalışanlarına tatilin uzatıldığı belirtildi. Peki, özel sektör çalışanlarına Kurban Bayramı tatili kaç gün? 9 günlük bayram tatili özel sektöre var mı? İşte yanıtı…

14:22 - 8/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Kurban bayramı
Kurban bayramı

4 Haziran tarihinde yapılan Kabine Toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin uzatıldığını söyleyerek idari izin müjdesi verdi. 9 günlük bayram tatili özel sektörü kapsıyor mu? İdari izin kimleri kapsıyor? araştırmaları açıklamanın ardından hız kazandı. Peki, Özel sektör bayram tatili kaç gün 2024? Özel sektör Kurban Bayramı tatili 9 gün mü olacak? İşte Kurban Bayramı tatili 2024 tarihleri...

ÖZEL SEKTÖR BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

İdari izin özel sektörü kapsamıyor. Özel sektör çalışanları arefe günü yarım gün olmak kaydıyla 4 buçuk gün Kurban Bayramı tatili yapacak. Ancak kurumun inisiyatifine göre çalışanların tatili 9 güne çıkarılabilir.

İDARİ İZİN KİMLERİ KAPSIYOR?

İdari izin 657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet memurlarını kapsıyor. İdari izin ilan edilmesi nedeniyle Kurban bayramı tatili memurlar için 9 gün olacak.

KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

Eğer ekstra bir durum veya izin verilmezse pek çok kurum için bayram tatili sadece resmi tatil süresini kapsayacak. Bu tarihler ise şu şekilde:

15 Haziran 2024 Cumartesi Kurban Bayramı arifesi

16 Haziran 2024 Pazar: Kurban Bayramı 1. Gün

17 Haziran 2024 Pazartesi: Kurban Bayramı 2. Gün

18 Haziran 2024 Salı: Kurban Bayramı 3. Gün

19 Haziran 2024 Çarşamba: Kurban Bayramı 4. Gün



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