4 Haziran tarihinde yapılan Kabine Toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin uzatıldığını söyleyerek idari izin müjdesi verdi. 9 günlük bayram tatili özel sektörü kapsıyor mu? İdari izin kimleri kapsıyor? araştırmaları açıklamanın ardından hız kazandı. Peki, Özel sektör bayram tatili kaç gün 2024? Özel sektör Kurban Bayramı tatili 9 gün mü olacak? İşte Kurban Bayramı tatili 2024 tarihleri...
ÖZEL SEKTÖR BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?
İdari izin özel sektörü kapsamıyor. Özel sektör çalışanları arefe günü yarım gün olmak kaydıyla 4 buçuk gün Kurban Bayramı tatili yapacak. Ancak kurumun inisiyatifine göre çalışanların tatili 9 güne çıkarılabilir.
İDARİ İZİN KİMLERİ KAPSIYOR?
İdari izin 657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet memurlarını kapsıyor. İdari izin ilan edilmesi nedeniyle Kurban bayramı tatili memurlar için 9 gün olacak.
KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ
Eğer ekstra bir durum veya izin verilmezse pek çok kurum için bayram tatili sadece resmi tatil süresini kapsayacak. Bu tarihler ise şu şekilde:
15 Haziran 2024 Cumartesi Kurban Bayramı arifesi
16 Haziran 2024 Pazar: Kurban Bayramı 1. Gün
17 Haziran 2024 Pazartesi: Kurban Bayramı 2. Gün
18 Haziran 2024 Salı: Kurban Bayramı 3. Gün
19 Haziran 2024 Çarşamba: Kurban Bayramı 4. Gün