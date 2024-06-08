İdari izin özel sektörü kapsamıyor. Özel sektör çalışanları arefe günü yarım gün olmak kaydıyla 4 buçuk gün Kurban Bayramı tatili yapacak. Ancak kurumun inisiyatifine göre çalışanların tatili 9 güne çıkarılabilir.

Eğer ekstra bir durum veya izin verilmezse pek çok kurum için bayram tatili sadece resmi tatil süresini kapsayacak. Bu tarihler ise şu şekilde: