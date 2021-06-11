A Milli Futbol Takımı'nın İtalya ile oynadığı 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) açılış maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi. EURO 2020 A Grubu ilk maçında Türkiye, Roma Olimpiyat Stadyumu'nda İtalya'ya 3-0 mağlup oldu. İtalya'ya galibiyeti getiren golleri 53'üncü dakikada kendi kalesine Merih Demiral, 66'ncı dakikada Immobile ve 79'uncu dakikada Insigne kaydetti. Milliler, A Grubu'ndaki ikinci maçında 16 Haziran Çarşamba günü Azerbaycan'da Galler ile karşı karşıya gelecek. EURO 2020’nin açılış maçında Türkiye ile İtalya, Roma Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya gelirken, turnuvanın ilk golünü Merih Demiral kendi kalesine attı. Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde ilk kez turnuvanın ilk golünde bir futbolcu kendi filelerini havalandırdı.

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Türkiye İtalya maç özeti ve golleri TRT SPOR'dan izlenecek.

TÜRKİYE İTALYA ÖZET (İLK YARI)

18'inci dakikada Jorginho ile yaptığı verkaç sonrasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Insigne'nin plase vuruşunda top yandan auta gitti.

22'nci dakikada Insgine'nin kullandığı kornerde ceza sahası içinde Chiellini kafayı vurdu. Uğurcan Çakır, parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

33'üncü dakikada Insigne'nin pasıyla soldan sıfıra inen Berardi'nin ortasında Immobile kafayı vurdu, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

43'üncü dakikada ceza yayı üstünde topla buluşan Immobile'nin vuruşunda Uğurcan Çakır iki hamlede topun sahibi oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

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TÜRKİYE İTALYA ÖZET (İKİNCİ YARI)

52'nci dakikada orta sahada yaptığı baskı sonrasında Jorginho'dan topu kapan Cengiz Ünder, hızlı rakip sahaya geçti. Sol taraftan ceza sahasına giren Cengiz'in şutunda İtalya savunmasına çarpan top kaleci Donnarumma'da kaldı.

53'üncü dakikada İtalya öne geçti. Barella'nın pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Berardi, Umut Meraş'tan sıyrıldıktan sonra sert bir orta kesti. Merih Demiral'a çarpan top ağlara gitti: 0-1.

57'nci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Locatelli'nin şutunda Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.

66'ncı dakikada İtalya farkı 2'ye çıkardı. Spinazzola'nın şutunda kaleci Uğurcan gole izin vermedi. Seken topu altıpas içinde önünde bulan Immobile'nin vuruşunda top ağlara gitti: 0-2.

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75'inci dakikada İrfan Can Kahveci'nin havadan pasında ceza sahası içinde Kenan Karaman kafayla dokundu. Top kaleci Donnarumma'da kaldı.

79'uncu dakikada İtalya bir gol daha buldu. Uğurcan'ın hatalı pasında topla buluşan Berardi pasını Barella'ya verdi. Bu oyuncu bekletmeden Immobile'yi gördü. Immobile pasını bekletmeden sol kanattan ceza sahasına giren Insigne'ye verdi. Insigne'nin plase vuruşunda top ağlara gitti: 0-3.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Türkiye, İtalya'ya 3-0 mağlup oldu.

TÜRKİYE İTALYA KISA ÖZET İZLE

⚽Merih Demiral'ın kendi kalesine attığı golle İtalya karşısında geriye düşüyoruz. pic.twitter.com/CSiJVdLlfx — TRT Spor (@trtspor) June 11, 2021

TÜRKİYE İTALYA ÖZET İZLE

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(TRT SPOR'da yayınlandığı an izleyebilirsiniz.)

TÜRKİYE İTALYA İLK 11'LER

STAT: Roma Olimpiyat

TÜRKİYE: Uğurcan Çakır - Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu (Dk. 65 İrfan Can Kahveci), Ozan Tufan (Dk. 64 Kaan Ayhan), Kenan Karaman (Dk. 76 Halil Dervişoğlu), Yusuf Yazıcı (Dk. 46 Cengiz Ünder), Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz

İTALYA: Donnarumma- Florenzi (Dk. 46 Di Lorenzo), Chiellini, Bonucci, Spinazzola, Jorginho, Locatelli (Dk. 74 Christante), Barella, Berardi (Dk. 85 Bernardeschi), Insigne (Dk. 80 Chiesa), Immobile (Dk. 81 Belotti)

GOLLER: Dk. 53 Merih Demiral (Kendi kalesine), Dk. 66 Immobile, Dk. 79 Insigne (İtalya)

SARI KARTLAR: Çağlar Söyüncü, Halil Dervişoğlu (Türkiye)

İki takım 13. kez karşı karşıya geldi

Türkiye, 3'ü (B) milli takım olmak üzere İtalya ile bugüne kadar 13 kez karşı karşıya geldi. Milliler, bu maçlarda 4 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Kalesinde 23 gol gören ay-yıldızlı ekip, rakip ağlara 8 gol gönderdi.

Türkiye ile İtalya arasında oynanan son iki karşılaşma, 1-1 sona erdi. İki rakip, İtalya'nın başkenti Roma'da ilk kez karşı karşıya gelecek.

Son maç 15 yıl önce

İki ülke A milli futbol takımları, son kez 15 Kasım 2006'da Bergamo'da özel maçta karşı karşıya geldi.

İtalya, 39. dakikada Di Natale'nin golüyle öne geçti. Milli takımın beraberlik golü ise 42. dakikada Materazzi'nin ters vuruşuyla geldi.

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GEÇMİŞTEKİ TÜRKİYE İTALYA MAÇLARIN ÖZETLERİ

EURO 2020’nin açılış mücadelesinde Roma Olimpiyat Stadı’nda İtalya ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımı, ilk yarısını golsüz beraberlikle kapattığı mücadeleden 3-0’lık yenilgiyle ayrılırken turnuvaya puan alamadan başladı. Milliler, 5. kez boy gösterdiği Avrupa Futbol Şampiyonası’nda bugüne kadar oynadığı ilk maçların tamamında mağlup oldu. İlk kez katıldığı 1996 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda ilk maçında Hırvatistan’a 1-0 mağlup olan A Milli Takım, 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda ise ilk maçta İtalya’yla karşı karşıya geldi. Tam 21 yıl önce, 11 Haziran 2000’de oynanan mücadele, İtalya’nın 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlanmıştı. 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası ilk maçında Portekiz’e 2-0 kaybeden Milli Takım, bu turnuvada ise yarı final oynama başarısı gösterdi. Son olarak 2016 Avrupa Şampiyonası’nda boy gösteren Ay-Yıldızlılar, bu turnuvanın ilk karşılaşmasında da Hırvatistan’a 1-0 kaybetmişti. 5 maçta kalesinde 9 gol gören A Milli Futbol Takımı, rakip filelere ise 1 gol attı. 2000 yılında oynanan karşılaşmada Okan Buruk, İtalya karşısında golü kaydeden isim olmuştu. Türkiye İtalya özet ve golleri bu yazımızda sizlerle paylaştık.

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EURO 2020’nin açılış maçında Türkiye ile İtalya, Roma Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya gelirken, turnuvanın ilk golünü Merih Demiral kendi kalesine attı. Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde ilk kez turnuvanın ilk golünde bir futbolcu kendi filelerini havalandırdı.

Avrupa Şampiyonası ilk kez kendi kalesine atılan bir golle başladı

EURO 2020’nin açılış karşılaşmasında A Milli Futbol Takımı, Roma Olimpiyat Stadı’nda İtalya ile karşı karşıya gelirken, İtalya, 53. dakikada mücadelede öne geçen taraf oldu. 53. dakikada sağ kanatta topla buluşan ve ceza sahasına giren Berardi’nin ortasında Merih Demiral, göğsüyle ters bir vuruş yaparak topu kendi ağlarına gönderdi. Bu gol turnuvadaki ilk gol olurken, Avrupa Futbol Şampiyonası tarihine de geçti. Bugüne kadar düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonaları, ilk kez bir futbolcunun kendi kalesine attığı golle başladı.

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Turnuva tarihinin ilk golü Anatoli Ilyin’den

Avrupa Futbol Şampiyonası ilk olarak 1960 yılında düzenlenirken, açılış karşılaşması Macaristan ile Sovyetler Birliği arasında oynandı. Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinin ilk golünü, Sovyetler Birliği forması giyen Anatoli Ilyin kaydetti. SSCB karşılaşmayı 3-1 kazanırken, turnuvayı da şampiyon olarak tamamladı. 1964 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda oynanan ilk maç ise İspanya ile Macaristan arasındaydı. İspanya mücadeleyi uzatmalarda kazanırken, turnuvanın ilk golünü İspanya forması giyen Pereda kaydetti.

Gol olmayan tek açılış maçı 1968’de oynandı

Avrupa Futbol Şampiyonası’nda bugüne kadar oynanan açılış maçlarının yalnızca 1 tanesinde gol atılmadı. 1968 Avrupa Futbol Şampiyonası, İtalya ile Sovyetler Birliği arasında oynanan mücadele ile başladı. Karşılaşma golsüz eşitlikle sonuçlanırken, o dönemde maçların eleme usulü olarak oynanması nedeniyle, atılan yazı tura sonucunda İtalya maçı kazanan taraf oldu. Bu maç, açılış maçlarında gol atılmayan tek mücadele olarak dikkat çekti. 1972 Avrupa Futbol Şampiyonası ise Belçika ile Almanya arasında oynanan karşılaşmayla başladı. Turnuvanın ilk golünü, Almanya forması giyen Gerd Müller kaydetti.

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Açılış golünü 2 farklı oyuncu attı!

1976 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda 2 açılış maçı oynandı. Çekoslavakya ile Hollanda arasında oynanan maçta ilk golü Çekoslavakya adına Ondrus kaydetti. Diğer açılış karşılaşmasında ise Yugoslavya ile Batı Almanya karış karşıya geldi. Yugoslavya forması giyen Papivoda, maçtaki ilk golü atan oyuncu oldu. Her iki maçta da ilk goller 19. dakikada atıldığı için, turnuvanın ilk golünü 2 farklı oyuncu kaydetmiş oldu. 1980 Avrupa Futbol Şampiyonası, Batı Almanya ile Çekoslovakya arasındaki maçla başladı. Almanya, Rummennige’nin attığı golle 1-0 kazanarak turnuvaya galibiyetle başladı. 1984’te ise açılış maçında Fransa ile Danimarka karşı karşıya geldi. Fransa sahadan 1-0 galip ayrılırken, turnuvanın ilk golünü Platini kaydetti.

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İlk gol Roberto Mancini’den

1988 yılında gerçekleşen Avrupa Futbol Şampiyonası’nın açılış maçında Almanya ile İtalya karşı karşıya geldi. Turnuvanın açılış golünü, bugün İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü olarak açılış maçına çıkan Roberto Mancini kaydetti. Mancini’nin golünün ardından Almanya Brehme’nin ayağından bulduğu golle mücadeleden 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. 1992 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın açılış maçı ise İsveç ile Fransa arasında oynandı. İsveç, Jan Eriksson’un golüyle 1-0 öne geçerken Jean-Pierre Papin, Fransa’ya eşitliği getiren isim oldu. 1996 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda turnuvanın ilk golü Alan Shearer’dan geldi. İngiltere ile İsviçre’nin 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada, eşitliği getiren isim ise, İsviçre’nin Türk yıldızı Kubilay Türkyılmaz oldu. 2000 yılında gerçekleşen Avrupa Futbol Şampiyonası’nın açılış mücadelesi ise Belçika ile İsveç arasında oynandı. Belçika forması giyen Bart Goor, turnuvanın ilk golünü atan isim oldu. Belçika, karşılaşmayı 2-1 kazandı.

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Açılış maçı ve final maçı aynı takımlar arasında

2004 Avrupa Şampiyonası’nda hem açılış hem de final karşılaşmasında aynı iki ekip karşı karşıya geldi. Ev sahibi Portekiz, açılış maçında Yunanistan’la karşılaştı. Yunanistan forması giyen Giorgios Karagounis, turnuvanın ilk golünü atan isim olurken, Yunanistan maçtan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı ve finalde de rakibini 1-0 yenerek kupayı aldı. 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın açılış mücadelesi, İsviçre ile Çek Cumhuriyeti arasında oynandı. Vaclac Severkos’un attığı golle Çek Cumhuriyeti karşılaşmadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı. EURO 2012’nin açılış mücadelesi Polonya ile Yunanistan arasında oynandı. Turnuvanın ilk golü, Polonya’nın yıldızı Robert Lewandowski’nin ayağından geldi. 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın açılış mücadelesi ise Fransa ile Romanya arasında oynandı. Turnuvanın açılış golü Olivier Giroud’dan gelirken, Romanya, Bogdan Stancu ile penaltıdan eşitliği yakaladı. Karşılaşmanın 89. dakikasında Dimitri Payet, Fransa’ya galibiyeti getiren isim oldu.

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