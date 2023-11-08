Kara para aklama, vergi kaçırma ve bahis suçlarından dolayı tutuklanan Dilan Polat'ın telefon konuşmaları ortaya çıktı. Polis baskınını fark eden Dilan Polat çalışanı Burcu Gülen’e, "Grupları komple sil temizle hepsini" talimatını veriyor. Konuşmanın tamamı ise şöyle: