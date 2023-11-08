Tayyar Taylan Öz ve eşi Tayyar Taylan Öz
Özlem Lina Öz, 17 Kasım 1989 tarihinde doğmuş bir isimdir. Eğitim hayatını Marmara Üniversitesi Hemşirelik Bölümü'nde tamamlamıştır. Eğitimini tamamladıktan sonra Op. Dr. Tayyar Taylan Öz ile hayatını birleştiren Özlem Lina Öz'ün üç kız çocuğu bulunmaktadır, ayrıca dördüncü bebeğini beklemektedir.
Özlem Öz sosyal medyada hesabı
Özlem Öz, sosyal medyada "ozlemlinaoz" kullanıcı adıyla tanınır ve takipçi sayısı 2 milyonun üzerindedir. Sosyal medyanın gücüyle tanınan ve hızla popülerlik kazanan bu genç kadın, dikkat çekici paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.