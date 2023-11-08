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Özlem Lina Öz Kimdir?

Dilan Polat ve Engin Polat olayının ardından bu kez de Özlem ve Tayyar Taylan Öz gündeme geldi. Eğitim hayatını Marmara Üniversitesi Hemşirelik bölümünde tamamlayan Özlem Öz, sosyal medya fenomeni olarak bilinmekte. İşte İşte Özlem Lina Öz’ün hayatı.

10:44 - 8/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Tayyar Taylan Öz ve eşi Tayyar Taylan Öz

Tayyar Taylan Öz ve eşi Tayyar Taylan Öz

Özlem Lina Öz, 17 Kasım 1989 tarihinde doğmuş bir isimdir. Eğitim hayatını Marmara Üniversitesi Hemşirelik Bölümü'nde tamamlamıştır. Eğitimini tamamladıktan sonra Op. Dr. Tayyar Taylan Öz ile hayatını birleştiren Özlem Lina Öz'ün üç kız çocuğu bulunmaktadır, ayrıca dördüncü bebeğini beklemektedir.

Özlem Öz sosyal medyada hesabı

Özlem Öz, sosyal medyada "ozlemlinaoz" kullanıcı adıyla tanınır ve takipçi sayısı 2 milyonun üzerindedir. Sosyal medyanın gücüyle tanınan ve hızla popülerlik kazanan bu genç kadın, dikkat çekici paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.


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#Özlem Lina Öz mesleği
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