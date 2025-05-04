ATV'nin izlenme rekorları kıran Kim Milyoner Olmak İster? 1142. yeni bölümüyle yeni sezonuna merhaba dedi. Dünyada da ilgiyle takip edilen Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının bu akşam ekranlara gelen yeni bölümündeki zor soru ise izleyicilerin ilgisini çekti. Sosyal medyada da konuşulan sorunun doğru yanıtı internette araştırılırken, yarışmacının hangi cevabı verdiği de merak edildi. Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de Özür dilemek için söylenen bir söz anlamına gelen kelimenin doğruı yazılışı nasıldır? Affedersin nasıl yazılır? sorusunun doğru cevabı ve yarışmadan bilgiler yazımızda. İşte 4 mayıs milyonerdeki sorunun yanıtı.