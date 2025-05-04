Kim Milyoner Olmak İster? yarışması 1142. yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. Programda Oktay Kaynarca'nın yarışmacıya sorduğu kafa karıştıran soru gündemde yer buldu. ATV'deki milyoner yarışmasında sorulan sorunun doğru cevabı için araştırmalar hız kazanırken, yarışmacının şıklardan doğru yanıtı verip vermediği de merak konusu oldu. Peki Özür dilemek için söylenen bir söz anlamına gelen kelimenin doğru yazılışı nasıldır? Affedersin nasıl yazılır? İşte Kim Milyoner Olmak İster'de günün sorusu ve doğru cevabı.
ATV'nin izlenme rekorları kıran Kim Milyoner Olmak İster? 1142. yeni bölümüyle yeni sezonuna merhaba dedi. Dünyada da ilgiyle takip edilen Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının bu akşam ekranlara gelen yeni bölümündeki zor soru ise izleyicilerin ilgisini çekti. Sosyal medyada da konuşulan sorunun doğru yanıtı internette araştırılırken, yarışmacının hangi cevabı verdiği de merak edildi. Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de Özür dilemek için söylenen bir söz anlamına gelen kelimenin doğruı yazılışı nasıldır? Affedersin nasıl yazılır? sorusunun doğru cevabı ve yarışmadan bilgiler yazımızda. İşte 4 mayıs milyonerdeki sorunun yanıtı.
SORU: Özür dilemek için söylenen bir söz anlamına gelen kelimenin doğruı yazılışı nasıldır? Af edersin nasıl yazılır?
A: AF EDERSİN
B: AFEDERSİN
D: AF FEDERSİN
Ekranların en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster? atv'deki ilk yayınını 2011 yılında gerçekleştirdi. Milyoner, 2 Ağustos 2011'de Kenan Işık'ın sunumuyla atv'de başladı. 7'den 70'e herkesi ekrana kilitleyen Milyoner, günümüzde Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile atv'de seyircisi ile buluşmaya devam ediyor.
Kim Milyoner Olmak İster? Eyüpsultan'da bulunan atv Kim Milyoner Olmak İster? stüdyosunda çekiliyor. Milyoner, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde çekiliyor. Turkuvaz Medya Grubu binasındaki atv stüdyolarında çekim yapılıyor.
Herkesi ekrana kilitleyen Milyoner'e atv'nin internet sitesinden başvuru yapabilirsiniz. Kim Milyoner Olmak İster? yarışma katılım formuna bu linkten ulaşabilirsiniz. Milyoner başvuru formu için tıkla https://www.atv.com.tr/milyoner/form