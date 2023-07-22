Bekçilik sınav sonuçları sorgulama ekranı için adayların gözü kulağı Polis Akademisi Başkanlığı duyurusuna çevrildi. 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavlarında Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasını başarıyla geçen adaylar yazılı sınavlara katılım sağlayacaklar. İlk olarak 1250 bekçi alımı için önce adaylar ön sağlık kontrolüne ardından da başvuru şartlarını sağladığı tespit edilen ve sağlık sorunu olmayan adaylar fiziki yeterlilik sınavlarına katılacak. Peki, bekçilik sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

BEKÇİ ALIMI SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Polis Akademisi Başkanlığından yapılan açıklamada “ 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavına Katılacak Adayların Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavı Merkezleri ile Sınav Tarihleri Açıklanmıştır.” ifadelerini kullanılmıştı.

Sınavlar sona erdikten sonra bekçilik fiziki parkur ve mülakat sonuçları ilan edilecek.

Sınav sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılacak.

BEKÇİ ALIMI SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

Bekçi alımı sınav başvuruları olumlu değerlendirilen adaylar ön sağlık kontrolü, yazılı sınav, yeterlilik sınavı ve sözlü sınav olmak üzere dört aşamaya katılacak.

Ön sağlık aşamasında müracaat Kabul Komisyonu tarafından başvuruları kabul edilen adaylar; aynı gün içerisinde ilgili Ön Sağlık Kontrolü Komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilecektir.

Yazılı sınavda adaylara çoktan seçmeli (test şeklinde) beş şıklı (100) soru yöneltilecek, her bir soru bir puan sayılacak ve (4) yanlış (1) doğruyu götürecektir (Puan=((Doğru Sayısı-(Yanlış Sayısı/4)) / Soru Sayısı) x 100). Yazılı sınavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar fiziki yeterlilik sınavlarına katılacak. Fiziki Yeterlilik Sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.Fiziki Yeterlilik Sınavında adayın süresinin takibi, sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılır.

Sınav sonuçları hakkında resmi bir bilgi yok. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.







