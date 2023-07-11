POMEM
Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine yapılacak olan polis alımı sınavları, ön lisans ve lisans mezunu adayların gündeminde yer alıyor. 30. Dönem POMEM sınavlarına odaklanan adaylar, online başvuruların ardından mülakat sürecine geçecek. İşte, POMEM sınavlarına ilişkin son gelişmeler...
POMEM SINAVLARI NE ZAMAN?
30. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavı Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasına katılacak olan adaylar Sınav Merkezlerini, T.C. Kimlik Numaraları ve e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgulayarak öğreneceklerdir.
İlan edilen sınav tarihi ve Sınav Merkezinde adayların Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavı işlemleri yapılacaktır. Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasını başarı ile geçen adaylar Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilecek ileriki bir tarihte Mülakat Sınavı aşamasına katılacaklardır. Ayrıca, adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.
Adayların, Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.
POMEM SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
POMEM sınav yerleri de sınav tarihiyle netlik kazandı. Adaylar Sınav Merkezlerini, T.C. Kimlik Numaraları ve e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgulayarak öğrenecek.
30. DÖNEM POMEM FİZİKİ YETERLİLİK PARKURU VİDEOSU PAYLAŞILDI
Polis Akademisi Başkanlığı, 30. Dönem POMEM Giriş Sınavı Fiziki Yeterlilik Parkur talimatını yayınladığı tanıtım videosuyla da paylaştı.