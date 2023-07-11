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30. Dönem POMEM Polislik sınavı ne zaman yapılacak?

30. dönem POMEM başvurularının geride kalmasıyla sınav sürecine dair detaylar ise netlik kazandı. POMEM polislik başvuruları olumlu sonuçlanan adaylar, sözlü ve yazılı sınavlara katılım sağlayacak. Peki, 30. Dönem POMEM sınavları hangi tarihte yapılacak? İşte, Polis Akademisi 2023 POMEM sonuçları sorgulama e-devlet ekranı ve sözlü/yazılı sınav tarihleri hakkında bilgiler...

09:14 . 11/07/2023 Salı
Yeni Şafak
POMEM

POMEM

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine yapılacak olan polis alımı sınavları, ön lisans ve lisans mezunu adayların gündeminde yer alıyor. 30. Dönem POMEM sınavlarına odaklanan adaylar, online başvuruların ardından mülakat sürecine geçecek. İşte, POMEM sınavlarına ilişkin son gelişmeler...

POMEM SINAVLARI NE ZAMAN?

30. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavı Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasına katılacak olan adaylar Sınav Merkezlerini, T.C. Kimlik Numaraları ve e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgulayarak öğreneceklerdir.

İlan edilen sınav tarihi ve Sınav Merkezinde adayların Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavı işlemleri yapılacaktır. Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasını başarı ile geçen adaylar Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilecek ileriki bir tarihte Mülakat Sınavı aşamasına katılacaklardır. Ayrıca, adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adayların, Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.

POMEM SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

POMEM sınav yerleri de sınav tarihiyle netlik kazandı. Adaylar Sınav Merkezlerini, T.C. Kimlik Numaraları ve e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgulayarak öğrenecek.

30. DÖNEM POMEM FİZİKİ YETERLİLİK PARKURU VİDEOSU PAYLAŞILDI

Polis Akademisi Başkanlığı, 30. Dönem POMEM Giriş Sınavı Fiziki Yeterlilik Parkur talimatını yayınladığı tanıtım videosuyla da paylaştı.



Polis, emniyet müdürü, emniyet amiri, komiser maaşı temmuz zammı
Polis, emniyet müdürü, emniyet amiri, komiser maaşı temmuz zammı

Polis memuru maaş zammı yeniden hesaplanıyor. En düşük memur maaşını 22 bin TL'ye çıkartacak kanun teklifi yarın Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Memur zammına sayılı zaman kala Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı memur maaş zamlarıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. 6 aylık enflasyon rakamları da netleşti. TÜİK verilerine göre, 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 oldu. Enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları da belli olmakta. Emniyet müdürü, emniyet amiri, komiser, polis gibi emniyet görevlileri, kamu çalışanı olduğundan memur maaşlarıyla birlikte maaşları zamlanıyor. Peki polis maaşı Temmuz 2023’te ne kadar olacak? Polis ne kadar zam alacak? İşte polis maaşı zam oranı.


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