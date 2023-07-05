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Polis, emniyet müdürü, emniyet amiri, komiser maaşı temmuz zammı

Polis memuru maaş zammı yeniden hesaplanıyor. En düşük memur maaşını 22 bin TL'ye çıkartacak kanun teklifi yarın Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Memur zammına sayılı zaman kala Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı memur maaş zamlarıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. 6 aylık enflasyon rakamları da netleşti. TÜİK verilerine göre, 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 oldu. Enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları da belli olmakta. Emniyet müdürü, emniyet amiri, komiser, polis gibi emniyet görevlileri, kamu çalışanı olduğundan memur maaşlarıyla birlikte maaşları zamlanıyor. Peki polis maaşı Temmuz 2023’te ne kadar olacak? Polis ne kadar zam alacak? İşte polis maaşı zam oranı.

11:21 . 5/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Polis maaşları 2023

Polis maaşları 2023

Polis maaş zammı için geri sayım sürüyor. Haziran ayı enflasyon oranları sonrası polis zammı netleşmiş olacak. En düşük memur maaşını 22 bin TL'ye çıkartacak kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu en düşük memur maaşıyla ilgili yasa teklifinin bu hafta Meclis'e sunulacağını açıkladı. Zam sonrası maaşı 22 bin liranın altında kalacak polisler için ise ek zam müjdesi geldi. Peki, polislere yüzde kaç zam yapılacak? 6 aylık enflasyon farkı ile polis maaşı ne kadar oldu? İşte Polis, Komiser, Başkomiser Temmuz ara zamlı maaşları.

Polis, Komiser, Başkomiser Temmuz ara zamlı maaşları

Polis maaş zammı ne kadar kaç TL olacak? 5 Temmuz'da açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon artış oranları sonrası binlerce polis bu sorunun cevabını araştırıyor. 2022 yılı Temmuz ayında yapılan zam ile birlikte 8/1 derecesinde görev alan polis memuru maaşı 13,747 TL olarak hesaplanırken bu kapsamda Ocak 2023'te hesaplanan en düşük polis memuru 17 bin 871 TL olmuştu.

Memur zam oranı 6 aylık enflasyon farkı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı.

Buna göre; haziranda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 3,92 arttı. Yıllık bazdaki artış ise yüzde 38,21 oldu. Memur ve emekliye yapılacak zam oranını etkileyecek 6 aylık enflasyon ise yüzde 19,77 olarak gerçekleşti.

6 AYLIK ENFLASYON - YÜZDE 19,78

6 AYLIK SSK-BAĞKUR EMEKLİ ZAMMI - YÜZDE 19,78

6 AYLIK MEMUR ENFLASYON FARKI - YÜZDE 11,56

6 AYLIK MEMUR ZAMMI - YÜZDE 17,56

Zamlı polis maaşları ne kadar oldu?

Öğretmen, doktor, polis, başkomiser, uzman öğretmen, hemşire, önlisans, lisans ve ortaöğretim mezunu memurlar yeni dönemde alacakları zam oranları haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla netlik kazandı. Memur enflasyon farkına yüzde 6'lık toplu sözleşme zammı ilave edilerek refah payı hariç memur zammı yüzde 16,77 oldu.Genel Müdür maaşı 38.752 liradan 6 bin 886 lira artışla 45 bin 638 lira oldu.

Başkomiser 3/1

Mevcut maaş: 20.873

Zam oranı: 17.55

Yeni maaş: 24.536

Polis Memuru 8/1

Mevcut maaş: 18.235

Zam oranı: 17.55

Yeni maaş: 21.435

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#polis memuru maaşı 2023
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