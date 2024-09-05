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9 Eylül Pazartesi okullarda ders saat kaçta başlayacak? İstanbul'da okullarda ilk gün düzenlemesi: Valilik detaylar için duyuru yaptı!

İstanbul Valiliği, 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan yeni eğitim-öğretim yılı için önemli bir duyuru yaptı. İlk gün, trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla okullarda dersler sabah 10.00'da başlayacak ve 15.00'te sona erecek. Bu uygulama, özellikle sabah saatlerindeki trafik yükünü hafifletmek amacıyla planlanmış olup, öğrenci ve velilere daha rahat bir ulaşım imkânı sağlanması hedefleniyor. İşte Pazartesi günü okul açılış ve kapanış saatleri değişliğine ilişkin detaylar.

13:08 - 5/09/2024 Perşembe
Güncelleme: 13:20 - 5/09/2024 Perşembe
Yeni Şafak
İstanbul Valiliği duyurdu! Pazartesi günü okul açılış ve kapanış saatleri değişti
İstanbul Valiliği duyurdu! Pazartesi günü okul açılış ve kapanış saatleri değişti

Yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Milyonlarca öğrenci ders başı yapacak.

İstanbul'da 9 Eylül Pazartesi günü okullarda ders kaçta başlayacak, kaçta bitecek?

İstanbul Valiliği, 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan yeni eğitim-öğretim yılı için önemli bir duyuru yaptı. İlk gün, trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla okullarda dersler sabah 10.00'da başlayacak ve 15.00'te sona erecek.

Valilikten yapılan açıklamada, 2024-2025 eğitim öğretim yılının 9 Eylül Pazartesi günü başlayacağı belirtildi.

İstanbul'da resmi ve özel okullarda 2 milyon 951 bin 685 öğrencinin eğitim öğretime başlayacağı kaydedilen açıklamada, bu öğrencilerden 715 bin 835'inin ilk kez yeni okullarında eğitim öğretim göreceği aktarıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Okulların açılmasıyla birlikte 16 bini aşkın öğrenci servisi trafiğe çıkacaktır. Servis araçları ve velilerimizin ilk günlerde yaratacağı sirkülasyonun, şehir trafiğinde yoğunluk yaşanmasına sebep olacağı değerlendirilmektedir. Bu nedenle İstanbul'daki tüm okullarda, okulların açılacağı 9 Eylül Pazartesi günü eğitim öğretimin 10.00 ile 15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir."

2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Okul öncesi eğitim ve İlkokul 1. sınıfa başlayan öğrenciler 2-6 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirmeye ederken, 2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2024 Pazartesi günü ilk ders ziliyle başlayacak

Millî Eğitim Bakanlığınca 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı. 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi genelgesine göre birinci dönem ara tatili 11-15 Kasım 2024'te yapılacak. 2024-2025 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.



#MEB
#İstanbul Valiliği
#okul ders saatleri
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