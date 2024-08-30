|
Gündem

Okul kantininde İsrail malı istemiyoruz

İsrail ürünlerine karşı bazı okul kantinlerinde başlayan boykotun genişletilmesi için çağrılar artıyor. Özellikle veliler, insani ve vicdani sorumlulukla, kantinlerde İsrail ürünlerinin satılmasını istemiyor.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 30/08/2024 Friday
Güncelleme: 04:52 - 30/08/2024 Friday
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İnsanlık tarihinin en acımasız katliam ve soykırımının yaşandığı Filistin’de akan kan durmuyor. 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail’in sürdürdüğü katliam sonucu Türkiye’de ve dünyada İsrail destekçisi firmaların ürünlerini kullanmama konusunda hassasiyet oluştu. İsrail dünyanın gözü önünde insanlık suçu işlerken Türkiye’de İsrail ürünlerine yönelik boykot büyüdü. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler de İsrail ürünlerine karşı irade ortaya koydu. Özellikle veliler, insani ve vicdani sorumlulukla, okul kantinlerinde bu ürünlerin satılmasını istemiyor. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan okul kantinlerinde İsrail ürünlerinin satışını yasaklayan bir yönetmelik çıkarması talep ediliyor. Bu çerçevede yerli ürünleri öğrencilerle buluşturacak çalışmalar yapılması öneriliyor.


TÜRKİYE GENELİNE YAYILSIN

Geçtiğimiz eğitim-öğretim yılında bazı okullar kendi bünyelerinde karar alarak İsrail ürünlerinin satılmasını yasaklamıştı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 39 ilçe milli eğitim müdürlüğüne gönderdiği yazıda, bu konuda hassasiyet gösterilmesini istedi. Yine İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü de kentteki tüm okul ve bağlı kurumların kantinlerinde İsrail menşeili ürünler ile İsrail’e destek verdiği bilinen markaların ürünlerinin alımı, satımı ve kullanımının yapılmayacağını bildirdi. Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü de Filistin’deki zulme karşı boykot çağrısında bulunarak il genelindeki tüm okul kantinlerinde İsrail mallarına boykot uygulanacağını duyurdu. Veliler bu tutumun Türkiye genelindeki tüm okullarda yürütülmesini istiyor.


#kantin
#okul
#boykot
#İsrail malı
2 hours ago
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
TÜRGEV 2024 yurt başvuruları başladı mı?