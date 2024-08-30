Okul kantininde İsrail malı istemiyoruz

İnsanlık tarihinin en acımasız katliam ve soykırımının yaşandığı Filistin’de akan kan durmuyor. 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail’in sürdürdüğü katliam sonucu Türkiye’de ve dünyada İsrail destekçisi firmaların ürünlerini kullanmama konusunda hassasiyet oluştu. İsrail dünyanın gözü önünde insanlık suçu işlerken Türkiye’de İsrail ürünlerine yönelik boykot büyüdü. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler de İsrail ürünlerine karşı irade ortaya koydu. Özellikle veliler, insani ve vicdani sorumlulukla, okul kantinlerinde bu ürünlerin satılmasını istemiyor. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan okul kantinlerinde İsrail ürünlerinin satışını yasaklayan bir yönetmelik çıkarması talep ediliyor. Bu çerçevede yerli ürünleri öğrencilerle buluşturacak çalışmalar yapılması öneriliyor.

Geçtiğimiz eğitim-öğretim yılında bazı okullar kendi bünyelerinde karar alarak İsrail ürünlerinin satılmasını yasaklamıştı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 39 ilçe milli eğitim müdürlüğüne gönderdiği yazıda, bu konuda hassasiyet gösterilmesini istedi. Yine İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü de kentteki tüm okul ve bağlı kurumların kantinlerinde İsrail menşeili ürünler ile İsrail’e destek verdiği bilinen markaların ürünlerinin alımı, satımı ve kullanımının yapılmayacağını bildirdi. Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü de Filistin’deki zulme karşı boykot çağrısında bulunarak il genelindeki tüm okul kantinlerinde İsrail mallarına boykot uygulanacağını duyurdu. Veliler bu tutumun Türkiye genelindeki tüm okullarda yürütülmesini istiyor.