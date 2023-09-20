PMYO mülakat sonuçları açıklandı! 31 Temmuz - 09 Ağustos 2023 tarihleri arasında başvurular yapıldı. PMYO sözlü sınavlarına giren adayların gözler sonuç için Polis Akademisi Başkanlığı'nın açıklamasına çevrilmişti.

PMYO mülakat sonuçları açıklandı mı?

Polis Meslek Yüksekokulu mülakatlarına giren adayların beklediği sonuç duyurusu geldi. Sonuçların nereden öğrenileceği ve diğer detaylar merak ediliyor. Peki 2023 PMYO mülakat sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?

PMYO girişi mülakat sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

PMYO sınav sonuçları https://www.pa.edu.tr/ sayfa üzerinden e-Devlet ekranında sorgulanıyor. Adaylar sonuçları e-Devlet ekranına TC kimlik no ve şifre bilgilerini girerek öğrenebiliyor.

PMYO tarafından giriş sınavına katılan ancak asker yükümlülüğünü yerine getirenler için duyuru yayınlandı.

“7179 Sayılı Askeralma Kanununun 11. maddesi gereği, askerlik yükümlülüğünü yerine getirirken Polis Eğitim ve Öğretim kurumlarına giriş sınavlarını kazanan adayların, tabi oldukları askerlik hizmet süresini tamamlamadan geçici terhis işlemlerinin yapılması mümkün olmamaktadır.

PMYO intibak eğitimi ne zaman?

Bu kapsamda, 2023 Yılı PMYO Giriş Sınavını asıl olarak kazanan adaylardan, intibak eğitiminin başlayacağı 21 Eylül 2023 tarihi itibarıyla, 7179 Sayılı Askeralma Kanununa göre Askerlik yükümlülüğünü yerine getirmekte olan (yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er) adayların ekteki dilekçeyi eksiksiz şekilde doldurarak 21 Eylül 2023 tarihi saat 17.00'ye kadar askerlik yaptığı birimden planlandıkları Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine üst yazı aracılığıyla (Muhtemel terhis tarihleri üst yazıda belirtilecektir.) göndermeleri gerekmektedir.

Dilekçeyi gönderen adayların PMYO Müdürlüklerine planlamaları, aynı şartları haiz bir sonraki PMYO eğitim programına terhislerine müteakip yapılacaktır. Belirtilen tarihler arasında dilekçe göndermeyen adaylar, adaylık haklarından feragat etmiş sayılacaktır.

Adayların bundan sonraki duyuruları www.pa.edu.tr adresinden takip etmeleri gerekmektedir.”







