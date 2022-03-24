Özgün 1000 Komiser Yardımcısı Alımı Başvuruları Ne Zaman? PAEM Komiser Yardımcısı Alımı Başvuru Şartları
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1000 Komiser Yardımcısı Alımı Başvuruları Ne Zaman? PAEM Komiser Yardımcısı Alımı Başvuru Şartları!

Polis Akademisi Başkanlığı, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi'ne (PAEM) 1000 komiser yardımcısı adayı alınacağını duyurdu. PAEM bünyesine alınacak komiser yardımcılığı başvurusu için ayrıntılar merak ediliyor. Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilen komiser yardımcısı alımı kadın ve erkek adaylar için yapılacak. Peki, komiser yardımcısı alımı için gereken şartlar neler? PAEM 1000 komiser yardımcısı alımları ne zaman, başvuru nasıl yapılacak? İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Polis Akademisi 1000 komiser yardımcısı alımı için başvuru tarihleri belli mi? PAEM komiser yardımcısı alımı ilanı!
komiser yardımcısı alımı

Polis Akademisi Polis alımı hakkında yeni duyuru yayımladı. Az Önce gelmiş olan duyuruya göre Polis Akademisi Başkanlığı bünyesine 7. Dönem ilk amirlik eğitimi alımı kapsamında Komiser Yardımcısı alımı yapacağını bildirdi. Kadın erkek kontenjan dağılımını paylaşan Akademi başvuru kılavuzunu ve başvuru tarihlerihleri merak kazandı.

1000 KOMİSER YARDIMCILIĞINA KAÇ KADIN KAÇ ERKEK ALINACAK?

Emniyet mensuplarına yönelik 2021 yılı 6'ncı Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi Sınavı'na ilişkin duyuru, Polis Akademisi Başkanlığı'nın web sitesinde yayımlandı. Buna göre; emniyet mensubu adaylar arasından 925 erkek 75 kadın, toplam bin memurun ilk derece amirlik eğitimine alımı yapılacak.

POLİS AKADEMİSİ 1000 KOMİSER YARIMCISI ALIMI NE ZAMAN?

Alıma ilişkin süreç ve gerekli hususlar ilerleyen tarihlerde Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecek.

POLİS AKADEMİSİ 1000 KOMİSER YARDIMCISI ALIMI İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

2022 komiser alımı şartları açıklanmadı, geçmiş dönemde aranan şartlar ise şu şekildeydi:

En az dört yıllık lisans seviyesindeki bir yükseköğretim programından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

Başvuru tarihi itibarıyla meslekte fiilen iki yılını doldurmuş olmak,

Son iki performans değerlendirme puanı iyi veya çok iyi olmak,

Kısa veya uzun süreli durdurma cezaları, ceza süresi içinde derece yükselmesi için açılan kurslara, yarışma sınavı veya seçmelerine girmeyi de önler,

Haklarında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek suçlardan dolayı adli veya idari soruşturma yapılıyor olmamak.

PAEM’e başvuran emniyet mensubu adayların yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.

Komiser yardımcısı çalışma saatleri nasıl?

Ülkemizde ve tüm dünyada polislik en zor meslek gurubu arasında değerlendirilmektedir. Hal böyle olunca da belli bir mesai saatine bağlı olarak ya da belirli saatlerde çalışmak maalesef mümkün olmamaktadır. Haftanın 7 günü ve 24 saat çalışma olabilmektedir. Görev gereği 7/24 çalışmaları gereken polislerin bu yüzden normal memurluk gibi 8.00-17.00 saatleri arasında çalışmaları mümkün olmamaktadır. Bu durum komiser yardımcısı olarak çalışanlar için de geçerlidir.

Komiser yardımcısı maaşları 2022 ne kadar?

Komiser Yardımcısı maaşları 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre hesaplanır. Her sene ocak ve temmuz aylarında maaşlara zam verilir. Maaş zammı toplu sözleşme ile belirlenir. Eğer enflasyon toplu sözleşme ile belirlenen zammın üzerinde olursa ayrıca enflasyon zammı da verilir.

Paem komiser yardımcılığı eğitimini başarı ile tamamlayan ve göreve ilk defa başlayanların 2022 yılı için net maaş tutarı 7800,00 TL’dir. Eğer kişi evli ise, eş çalışmıyorsa ve çocuk da varsa ortalama net maaş 8000 TL olabilmektedir. Kademe ve derece esas alınarak ortalama maaşların 8000-8500 TL arasında değişmektedir.

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