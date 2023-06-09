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28 bin 62 polisin tayin ve atama süreçleri tamamlandı

EGM POLNET üzerinden 2023 atama ve tayin sonuçlarını duyurdu. 28 bin 62 polisin taiyn ve atama süreçleri tamamlandı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Emniyet Genel Müdürlüğünce 28.062 polisin atama ve yer değiştirme işlemlerinin sonuçlandığını duyurdu. Genel atamalarda polislerin yüzde 82'sinin birinci ve ikinci tercihlerine yerleştiği berlirtildi. İşte, 2023 POLNET polis şark tayinleri sorgulama ekranı...

11:26 . 9/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
Polis tayinleri

Polis tayinleri

Polis tayin sonuçları 2023 yılı için dün akşam saatlerinde son dakika açıklaması ile belli oldu. 2023 Genel Atama Tercih İşlemleri 15 Mayıs - 21 Mayıs tarihleri arasında PBS.Ben portalı üzerinden gerçekleşmişti. Yılın belirli dönemlerinde yapılan polis şark sonuçları POLNET sistemi ya da SMS yoluyla öğrenilebiliyor. Peki, 2023 Polis tayin sonuçları nasıl öğrenilir?

POLİS TAYİN SONUÇLARI 2023 AÇIKLANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

28.062 kahraman polisimizin atama ve yer değiştirme işlemleri, personelimizin moral ve motivasyonunu artıracak tüm detaylar düşünülerek sonuçlandı.

POLİS TAYİN SONUÇLARI POLNET ÜZERİNDEN ÖĞRENİLİYOR

Emniyet şark tayin sonuçları, başvuruda bulunan polislerin cep telefonuna SMS üzerinden gönderilecek. Ayrıca sonuçlar, POLNET sistemi üzerinden de görüntülenebilecek. Ataması yapılan personel POLNET sisteminden kullanıcı adı ve şifresini girerek atama bilgisine ulaşabilecek.

POLİSLİKTE ŞARK GÖREVİ KAÇ YILA DÜŞTÜ?

İkinci şark görevini yapmakta olan personel, görev süresi 2 yıl olan birimler haricinde, yeni düzenlenen sürelerden 1 yıl eksik görev yapması durumunda şark görevini tamamlamış sayılacak. Ancak emniyet müdürü ve emniyet amiri rütbesindeki personel bu uygulamaya dahil edilmeyecek. Bu düzenlemeyle yaklaşık 7 bin 500 polis, şark görevini tamamlamış olacak.

Şark görevini bitirenler, talep etmesi halinde daha önce çalıştığı kadroya tekrar atanması için değerlendirmeye alınacak. Bunun yanı sıra şark görevinden muafiyet ve nüfusa kayıtlı olduğu yere atanma hakkından yararlanan şehit ve gazi yakınları bu haktan yararlanmaya devam edecek. Aynı zamanda mevzuat sebebiyle bu haklardan yararlanamayan şehit ve gazi yakınları da bu kapsama dahil edilecek.



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