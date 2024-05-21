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Polis tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 POLNET polis tayinleri öğrenme ekranı

Emniyet Genel Müdürlüğü atamaları ile polis tayin sonuçları 2024 belli olacak. Haziran ayının yaklaşmasıyla beraber emniyet mensubu Başkomiser, Komiser, Emniyet Müdürü atama ve yer değiştirme sonuçları için beklentiler yoğunlaştı. Polis atama ve yer değişikliği sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından duyuruluyor. Bu yıl için heyecanlı bekleyiş sürerken polis adayları da araştırmalara başladı. Geçtiğimiz yıl tayin sonuçları 9 Haziran tarihinde belli olmuştu. EGM polis atama tayin sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? Polis tayin sonuçları nasıl öğrenilir? İşte POLNET polis tayin sonuçları sorgulama ekranı...

09:08 - 21/05/2024 Salı
Yeni Şafak
Polis tayin sonuçları
Polis tayin sonuçları

Polis tayin sonuçları, atama bekleyen binlerce polis memuru tarafından bekleniyor. Tayin bekleyen binlerce aday, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılacak duyuruya odaklandı. Peki, tarih belli oldu mu? Polis tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?

POLİS TAYİNLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 Polis tayin sonuçları henüz EGM tarafından açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl 9 Haziran'da açıklanmıştı. Bu yıl da haziran başında açıklanması bekleniyor. Gelişmelere haberimizde yer vereceğiz.

POLNET POLİS TAYİN SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Emniyet şark tayin sonuçları, başvuruda bulunan polislerin cep telefonuna SMS üzerinden gönderilecek. Ayrıca sonuçlar, POLNET sistemi üzerinden de görüntülenebilecek. Ataması yapılan personel POLNET sisteminden kullanıcı adı ve şifresini girerek atama bilgisine ulaşabilecek.

Ataması yapılan personel Pol-Net sisteminden kullanıcı adı ve şifresini girerek atama bilgisine ulaşabilecek. 2. sınıf, 3. sınıf ve 4. sınıf emniyet müdürü ile emniyet amiri rütbelerindeki personelin atama ve yer değiştirme işlemleri ise Yüksek Değerlendirme Kurulu toplantısının tamamlanmasının ardından yapılacak. Yüksek Değerlendirme Kurulunun çalışmaları ise sonraki haftalarda gündeme gelecek.



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