Polonya NATO üyesi midir?

Polonya'nın NATO üyeliği var mı?

Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne kaynağı bilinmeyen bir füzenin düştüğü ve 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. ABD, topraklarına düşen füzeyle ilgili Polonya ile çalıştıklarını ve uygun adımları belirleyeceklerini açıkladı. NATO, Polonya'ya füze düşmesiyle ilgili, "Bu haberleri araştırıyoruz ve müttefikimiz Polonya ile yakın koordinasyon içindeyiz." açıklamasını yaptı.

Polonya NATO'da mıdır?

Polonya NATO ülkesi mi?

8 Temmuz 1997'de eskiden komünist olan Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya NATO'ya davet edildi.

Polonya NATO'ya ne zaman girdi?

Üç ülke de 1999'da örgüte katıldı. Genişleme, Orta ve Doğu Avrupa'dan yedi ülkenin daha katılmasıyla devam etti: Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Romanya, Slovakya ve Slovenya.

NATO'nun 4. maddesini harekete geçecek mi?

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, ülkesinin NATO üyesi olduğunu anımsatarak, NATO'nun 4. maddesini harekete geçirme seçeneğinin gündemde olduğunu söyledi.

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Morawiecki, ülkesinin Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne füze düşmesi nedeniyle acil toplanan Bakanlar Kurulunun ardından basına açıklamalarda bulundu.

Polonya'nın, dünya tarihindeki en güçlü ittifak olan NATO'nun üyesi olduğunu vurgulayan Morawiecki, NATO'nun bir üyesinin, toprak bütünlüğü, bağımsızlığı veya güvenliğinin tehdit altında olduğunu düşündüğünde müttefiklerle istişare istemesine imkan veren 4. maddeyi harekete geçirme seçeneğinin masada olduğunu belirtti.

Morawiecki, silahlı kuvvetlerin seçilmiş unsurlarının özellikle hava sahası gözetimi alanındaki savaş hazırlığını artırmaya karar verdiklerini dile getirdi.

Polis, itfaiye ve sınır muhafızlarının da "hazır olma durumunun arttığını" ifade eden Morawiecki, manipülasyona karşı dikkatli olma ve itidal çağrısında bulundu.

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Morawiecki, Rusya'nın büyükelçisinin Polonya Dışişleri Bakanlığına çağrılacağını bildirdi.

Güvenlik güçleri ve uluslararası uzmanların sahadaki incelemelerinin sürdüğünü belirten Morawiecki, NATO müttefikleri ve Ukrayna ile iletişimde olduklarını kaydetti.

Polonya füze saldırısı

Polonya’ya düşen füze Rusya’dan mı fırlatıldı?

ABD Başkanı Biden, dünya liderleri ile görüşmesinin ardından Polonya’nın, topraklarına düşen füzeyi soruşturmasına destek vereceklerini ve neler olduğunu ortaya çıkaracaklarını söyledi.

Biden, net bir şey söyleyemeyeceğini ancak ellerindeki ilk bilgilerin Polonya'ya düşen füzenin Rusya tarafından fırlatılması olasılığının düşük olduğunu gösterdiğini belirtti.

AB’den Polonya’ya destek geldi

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, AB'nin Polonya'nın yanında olduğunu belirterek, Polonyalı yetkililerle, AB Konseyi üyeleriyle ve diğer müttefiklerle iletişimde olduğunu bildirdi.

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Michel, Twitter hesabından, "Bir füze ya da diğer bir mühimmatın Polonya'da can alması haberleriyle şoke oldum." paylaşımı yaptı.

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Polonya'ya düşen füzelerle ilgili haberlerin endişe verici olduğunu belirterek "NATO bölgesinin her santimi savunulmalı." mesajını verdi.

Çekya Başbakanı Petr Fiala, Polonya'ya düşen füzenin Rusya'dan geldiğinin doğrulanması durumunda bunun Rusya tarafından olayların açıkça tırmandırılması anlamına geleceğini belirtti.

Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur, Polonya'ya düşen Rus füzeleri hakkında şu ana kadar çok az bilgi olduğunu ancak durumun ciddi olduğunu söyledi.

Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod, Polonya'ya füze düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle endişeli olduklarını belirtti.

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Slovakya Başbakanı Eduard Heger, ülkesinin, Polonya’nın Ukrayna sınırındaki Przewodow köyündeki patlamalara ilişkin haberlerden son derece endişeli olduğunu belirtti.

Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, Rus füzelerinin NATO üyesi Polonya'yı vurduğunu belirterek, "Bu, olayları tırmandıran tehlikeli bir adım. Müttefikimiz Polonya ile tam dayanışma içindeyiz." dedi.

Estonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Polonya'dan gelen son haberler çok endişe verici. Polonya ve diğer müttefiklerle yakın istişarelerde bulunuyoruz. Estonya, NATO topraklarının her karışını savunmaya hazır. Yakın müttefikimiz Polonya ile tam dayanışma içindeyiz ." ifadelerine yer verildi.

Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeld, Polonya topraklarına bir füzenin düşmesini "çok ciddi bir olay" olarak gördüklerini bildirdi.

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İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Polonya'ya füze düştüğü yönündeki haberleri acilen incelediklerini ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'yla görüştüğünü belirterek, NATO dahil uluslararası ortaklarla koordinasyon halinde olduklarını bildirdi.

NATO üyesi ülkelere hangileri?

ALMANYA (1955)

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ (1949)

ARNAVUTLUK (2009)

BELÇİKA (1949)

BİRLEȘİK KRALLIK (1949)

BULGARİSTAN (2004)

ÇEK CUMHURİYETİ (1999)

DANİMARKA (1949)

ESTONYA (2004)

FRANSA (1949)

HIRVATİSTAN (2009)

HOLLANDA (1949)

İSPANYA (1982)

İTALYA (1949)

İZLANDA (1949)

KANADA (1949)

KARADAǦ (2017)

KUZEY MAKEDONYA (2020)

LETONYA (2004)

LİTVANYA (2004)

LÜKSEMBURG (1949)

MACARİSTAN (1999)

NORVEÇ (1949)

POLONYA (1999)

PORTEKİZ (1949)

ROMANYA (2004)

SLOVAKYA (2004)

SLOVENYA (2004)

TÜRKİYE (1952)

YUNANİSTAN (1952)

NATO nedir, ne zaman kuruldu?

4 Nisan 1949'da Norveç, Danimarka, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, Fransa, İtalya, Portekiz, Birleşik Krallık, İzlanda, Kanada ve ABD arasında Kuzey Atlantik Antlaşması imzalandı. 12 ulustan oluşan bu birlik, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü veya daha basit bir şekilde NATO olarak tanındı.