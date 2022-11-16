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Polonya'ya düşen füzeye ilişkin Erdoğan'dan açıklama: İnceleme araştırma şarttır

Polonya'ya düşen füzeye ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Biden'in füzelerin Rus yapımı olmadığını açıklaması Rusya ile alakası olmadığını göstermektedir. İnceleme, araştırma şarttır." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Polonyaya düşen füzeye ilişkin Erdoğandan açıklama: İnceleme araştırma şarttır
Cumhurbaşkanı Erdoğan G-20'de soruları cevapladı.

Nereden atıldığı henüz belirlenemeyen bir füze, Polonya'da bir köye isabet etti.

Patlama esnasında en az iki kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, Başbakan Morawiecki, Ulusal Güvenlik Komitesi'ni acil toplantıya çağırdı.

Öte yandan üst düzey bir ABD istihbarat yetkilisi füzelerin Rus menşeili olduğunu öne sürdü.

Rusya Savunma Bakanlığı ise "Ukrayna-Polonya sınırındaki hedeflere saldırı olmadı. Füze parçalarının Rus füzeleriyle alakası yok." açıklamasında bulundu. Polonya hükümeti de füzenin Rus yapımı olduğunu bildirdi.

İNCELEME ARAŞTIRMA ŞARTTIR

Polonya'ya düşen füzeye ilişkin G-20'de konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Bir teknik hata olmuş olabilir gibi bir yaklaşım olduğunu bize söylediler. Gelişmeler herhalde birkaç gün içerisinde çıkar. Füzelerin incelenmesi neticeyi verir. Füzelerin Rus malı olmadığını açıkladılar. Bunun üzerinden hareket etmekte fayda var. Biden'in füzelerin Rus yapımı olmadığını açıklaması Rusya ile alakası olmadığını göstermektedir" dedi.

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