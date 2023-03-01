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29. dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı?

POMEM mülakat sonuçları için için gözler yapılacak olan açıklamaya çevrildi. 29. Dönem POMEM mülakat sınavı yerlerinin açıklanmasının ardından adaylar söz konusu sınava katılım sağladı. Sözlü sınava katılan adaylar Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılacak duyuru ile POMEM sonuçlarını beklemeye başladı. Toplam 13 bin öğrenci alımı için POMEM mülakat sonuçları merak ediliyor. Peki, POMEM sonuçları 29. dönem açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

10:17 . 1/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
POMEM mülakat sonuçları

POMEM mülakat sonuçları

POMEM mülakat sonuçları için sabırsızlık gitgide artıyor. Süre uzadıkça tarih aramaları da sıklaşıyor. Yeni hafta ile birlikte beklentiler yükselirken "POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna cevap aranıyor.

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Polis Akademisi tarafından 29. Dönem POMEM mülakat sonuç tarihi hakkında net bir duyuru yapılmadı. Önümüzdeki günlerde konuya dair açıklama yapılması bekleniyor.

POMEM SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

POMEM sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Sınav sonuçları açıklandığı zaman Polis Akademisi Başkanlığı'nın aşağıda yer alan duyurular ekranından mülakat sonuçlarını öğrenebilirsiniz.



#pomem
#polis alımı
#pa.edu.tr
#pomem sonuçları
#pomem mülakat
1 saat önce
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29. dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı?
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