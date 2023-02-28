DSİ personel alımı sonuçlarının açıklanma tarihi, 6 Şubat depremi nedeniyle ertelenmişti. Adayların gözleri DSİ personel alımı sonuç tarihine çevrildi. DSİ personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

DSİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

DSİ personel alımı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Konuya ilişkin güncel açıklama geldiğinde detaylar haberimizde yer alacak.

Gelişmelerin DSİ'nin internet adresinden yayınlanması bekleniyor.

DSİ'DEN AÇIKLAMA

DSİ'den yapılan açıklamada "06/02/2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesi olan deprem felaketi, yıkıcı etkisini gösterdiği 10 ilimizle birlikte birçok ilimizi de etkilemiştir.

Genel Müdürlüğümüzce 17/01/2023 tarihinde merkez ve taşra teşkilatlarımızın tamamında toplam 1.273 sözleşmeli personel alımı için ilana çıkılmıştır. Başvuranlar arasında deprem bölgesinde yaşayanların da bulunduğu göz önünde bulundurularak hak kayıplarının önlenmesi ve herhangi bir mağduriyete yol açılmaması amacıyla 7 Şubat 2023 tarihinde açıklanması öngörülen başvuru sonuçlarının açıklanması ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadeleri kullanılmıştı.







