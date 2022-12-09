Portekiz-Fas maçı saat kaçta? İşte muhtemel ilk 11’ler

Portekiz-Fas maçı hangi kanalda? Maç ne zaman, saat kaçta?

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. C Grubunda yer alan Arjantin ile Suudi Arabistan karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fas – Portekiz maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Fas – Portekiz maçı ne zaman saat kaçta?

10 Aralık Cumartesi günü Al Thumama Stadı'nda oynanacak maç, saat 18.00'de başlayacak. Müsabakayı Arjantinli hakem Facundo Tello yönetecek. Karşılaşma TRT 1'den yayımlanacak.

Fas – Portekiz maçı hangi kanalda?

Fas – Portekiz çeyrek final maçı TRT 1’de canlı yayınlanacak.

Portekiz-Fas muhtemel ilk 11’ler

Portekiz 11'i: Rui Patricio, Pepe, Raphael, Fonte, Cedric, Moutinho, Bernardo, William, Joao Mario, Ronaldo, Guedes

Rui Patricio, Pepe, Raphael, Fonte, Cedric, Moutinho, Bernardo, William, Joao Mario, Ronaldo, Guedes Fas (Muhtemel 11): El Kajoui, Hakimi, Benatia, Saiss, Ziyech, El Ahmadi, Belhanda, Boussoufa, Amrabat, Harit, El Kaabi

Hırvatistan, Belçika ve Kanada'nın yer aldığı F Grubu'nu lider tamamlayan Fas, son 16 turunda 2010 Dünya Kupası'nın sahibi İspanya'yı eleyerek turnuva tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi.

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Elemelerde ve turnuvada 12 maçtır bileği bükülmeyen Afrika temsilcisi, Portekiz'e üstünlük kurarak adını yarı finale yazdırmaya çalışacak.

Portekiz ise Güney Kore, Uruguay ve Gana'nın mücadele ettiği H Grubu'nu lider bitirdi.

Portekiz, son 16 turunda ise İsviçre'yi farklı mağlup ederek Dünya Kupası'nda 3. kez adını son 8 takım arasına yazdırmayı başardı. Fas-Portekiz mücadelesini kazanan takım, yarı finalde İngiltere-Fransa eşleşmesinin galibiyle rakip olacak.

İki takım arasında 3. randevu

Fas ile Portekiz, Dünya Kupası'nda üçüncü kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında grup aşamasında oynanan maçlardan birini Portekiz, diğerini ise Fas kazandı.

Meksika 1986'da yapılan müsabaka Fas'ın 3-1 üstünlüğüyle sonuçlanırken, Rusya 2018'deki karşılaşmayı ise Portekiz 1-0 galip tamamladı.

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