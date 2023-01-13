NBA'de Lillard'ın 50 sayısı Cavaliers'ı yenmeye yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, Portland Trail Blazers'tan Damian Lillard'ın 50 sayı attığı deplasman maçını 119-113 kazandı.
PORTLAND TRAIL BLAZERS - CLEVELAND CAVALIERS MAÇ ÖZETİ
NBA DOĞU KONFERANSI PUAN DURUMU
NBA’DE GÜNÜN DİĞER SONUÇLARI
Philadelphia 76ers-Oklahoma City Thunder: 114-133
Miami Heat-Milwaukee Bucks: 108-102
Toronto Raptors-Charlotte Hornets: 124-114
Brooklyn Nets-Boston Celtics: 98-109
Portland Trail Blazers-Cleveland Cavaliers: 113-119
Los Angeles Lakers-Dallas Mavericks: 115-119 (uzatmada)