Özgün NBAde Lillardın 50 sayısı Cavaliersı yenmeye yetmedi
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NBA'de Lillard'ın 50 sayısı Cavaliers'ı yenmeye yetmedi

NBA'e 6 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı'nın iddialı takımlarından Cavaliers, Batı Konferansı'nda play-off kovalayan Trail Blazers'ı 119-113 mağlup etti. Cavaliers'ta Donovan Mitchell 26 sayı, 5 ribaunt, 5 asist, Jarrett Allen 24 sayı, 10 ribaunt, 6 asist ve Darius Garland 20 sayı, 10 asistle galibiyetin mimarları oldular. Cedi Osman ise 2 sayı attı. Ev sahibi Trail Blazers'ın all-star oyun kurucusu Lillard, kariyerinde 13. kez 50 sayı barajını geçti. Jerami Grant de 22 sayı kaydetti. Portland Trail Blazers - Cleveland Cavaliers maç özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Portland Trail Blazers 113-119 Cleveland Cavaliers Maç Özeti İzle (VİDEO)
Portland Trail Blazers 113-119 Cleveland Cavaliers

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, Portland Trail Blazers'tan Damian Lillard'ın 50 sayı attığı deplasman maçını 119-113 kazandı.

PORTLAND TRAIL BLAZERS - CLEVELAND CAVALIERS MAÇ ÖZETİ

NBA DOĞU KONFERANSI PUAN DURUMU

NBA’DE GÜNÜN DİĞER SONUÇLARI

Philadelphia 76ers-Oklahoma City Thunder: 114-133

Miami Heat-Milwaukee Bucks: 108-102

Toronto Raptors-Charlotte Hornets: 124-114

Brooklyn Nets-Boston Celtics: 98-109

Portland Trail Blazers-Cleveland Cavaliers: 113-119

Los Angeles Lakers-Dallas Mavericks: 115-119 (uzatmada)

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