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Profesör maaş zammı 2023

Profesör maaş zammı 2023 araştırılıyor. Profesör maaşı 2023 Ocak memur zammı ile artış gösterecek. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile memur maaş zammı da belli oldu. Aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 64.27 olurken, 6 aylık fark ile memur ve memur emeklisi maaşı resmi verilere göre en az yüzde 16,50 artacak. Peki, profesör maaşı ne kadar oldu? İşte 2023 Ocak yeni profesör maaş zammı...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
PROFESÖR MAAŞI 2023: Profesör maaşı zammı ne kadar, kaç TL oldu? En düşük yeni v maaşı hesaplama
Profesör maaşları ne kadar olacak? 2023 profesör zam oranı

Profesör maaşları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bugün açıklanacak enflasyon rakamları sonrasında memur zammının belirlenmesinde etkili olan 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak. Profesör memurları ise ocak ayında alacakları zam oranı ve yeni maaşlarını merak ediyorlar. Peki 2023 ocak yeni profesör maaşı ne kadar olacak? En düşük profesör maaşı kaç TL yapılacak?

2022 yılı enflasyonu
2022 yılı enflasyonu

2022 aralık ayı enflasyon ne kadar oldu?

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2022'de aylık bazda yüzde 1,18 artarken, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,24 azalış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 64,27, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 97,72 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Aralık 2022 itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 72,31, yurt içi üretici fiyatları yüzde 128,47 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 1,18 yükselirken, Yİ-ÜFE yüzde 0,24 düşüş gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 64,27, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 97,72 oldu.

Yıllık enflasyon, son 9 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Yıllık enflasyon Nisan 2022'de yüzde 69,97 seviyesinde gerçekleşmişti. Aylık enflasyonda da son 16 ayın en düşük seviyesi kaydedildi. Aylık enflasyon, Eylül 2021'de yüzde 1,25 olarak kayıtlara geçmişti.

Profesör maaşı ne kadar?
Profesör maaşı ne kadar?

2023 en yüksek ve en düşük profesör maaşları ne kadar, kaç TL oldu?

  • 2023 memur zammı ile profesör (1/4) maaşları 25 bin 984 TL'den 30 bin 264 TL'ye yükseldi.

Ancak olası bir refah payı artışı kararı ile bu rakamların daha da yükselmesi bekleniyor.

Memur ve memur emeklileri yüzde kaç zam alacak?

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verisinin ardından maaşlara yapılacak zam oranı da büyük oranda netleşti. Memur ve emeklilerin maaşlarına ilave bir refah payının da eklenmesi bekleniyor. Enflasyon verileri sonrası memur ve memur emeklileri ocakta toplam yüzde 16,2 zam almaya hak kazandı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15,2 zam alacak.

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Memur ve emeklinin gözü enflasyon verisinde.

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