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Engelli maaşları 2024 ne kadar olacak, kaç TL artacak?

Engelli maaşları 1 Ocak 2023'ten itibaren arttı. Asgari ücret zammıyla birlikte artış gösterecek kalemler arasında engelli maaşları da var. Asgari ücret yüzde 49'luk artış ile net 17 bin 2 TL oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli bireylere ve engelli yakınlarına da aylık maddi destek sağlanıyor. Engellilik oranlarına göre, bu destekten yararlanma miktarları değişiklik gösteriyor. Peki 2024 engelli maaşı ne kadar? 2024'te asgari ücret ile birlikte engelli maaşı ne kadar olacak? Engelli aylığı başvuru şartları neler?

11:39 - 2/01/2024 Salı
Güncelleme: 11:39 - 2/01/2024 Salı
Yeni Şafak
2024 engelli aylığı ne kadar olacak?
2024 engelli aylığı ne kadar olacak?
Engelli maaşları 2024 zammı
hak sahiplerince araştırılan konular arasında yer alıyor. Asgari ücret zammı için heyecanlı bekleyiş sürerken Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni asgari ücreti açıkladı. Buna göre asgari ücrete yüzde 49 oranında zam yapılarak net 17 bin 2 TL oldu. Peki engelli maaşı ne kadar oldu? 2024 Ocak zammı ile engelli aylığı ne kadar oldu?

Engelli maaş zammı son durum

Engelli maaşı 2024 asgari ücret zammı sonrası merak ediliyor. Memur, memur emeklisi, SSK, Bağ-Kur, tarım sigortasından emekli olanların dışında çalışan işçilere ödenecek kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, engelli aylığı ve 65 yaş aylığı da artmış olacak. Peki, ocak ayı engelli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte engelli maaşı 2024 hesaplama bilgisi...

2024 engelli maaşı ne kadar?

Mevcutta yüzde 40-69 arası engeli olanlara aylık 1874 lira 58 kuruş, yüzde 70 ve üzeri engeli olanlara 2811 lira 86 kuruş ödeme yapılıyordu.

Memur maaşlarına yüzde 50 oranında zam yapılırsa yüzde 40-69 arası engeli olanlara aylık 2811 lira 87 kuruş, yüzde 70 ve üzeri engeli olanlara 4217 lira 79 kuruş ödeme yapılacak.

Engelli maaşı alma şartı nedir?

Engelli maaşı alabilmek için; nafaka almıyor olmak, hiçbir gelire sahip olmamak, sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmamak gerekiyor. Hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin asgari ücretin aylık net tutarının üçte birinden az olmaması gerekiyor.

Engelli maaşları ne zaman ödeniyor?

Engelli maaşı;

  • Doğum tarihinin son rakamı 0 – 5 olan kişilere her ayın 5. günü
  • Doğum tarihinin son rakamı 1 – 6 olan kişilere her ayın 6. günü
  • Doğum tarihinin son rakamı 2 – 7 olan kişilere her ayın 7. günü
  • Doğum tarihinin son rakamı 3 – 8 olan kişilere her ayın 8. günü
  • Doğum tarihinin son rakamı 4 – 9 olan kişilere her ayın 9. günü yatıyor.
Yeni yıldan sonra askerlik ve doğum borçlanması ne kadar olacak? 2023 Askerlik ve doğum borçlanması tutarı
Yeni yıldan sonra askerlik ve doğum borçlanması ne kadar olacak? 2023 Askerlik ve doğum borçlanması tutarı

Askerlik ve doğum borçlanma tutarları EYT düzenlemesinden yararlanmak isteyenler tarafından araştırılmakta. Milyonlarca kişinin beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasa tasarısı Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. EYT emeklilik için prim gün sayısı noksan olanlar borçlanma yaparak eksik günlerini tamamlayabilmekte. Asgari ücrete yüzde 54,66 oranında zam yapılarak, 2023 net asgari ücret 8 bin 500 TL oldu. Asgari ücrete gelen zam sonrası askerlik ve doğum borçlanması gibi kalemlerin tutarları da arttı. Peki, askerlik ve doğum borçlanması ne kadar olacak? Askerlik ve doğum borçlanması ne kadar? EYT için askerlik borçlanması ne kadar ödenir? İşte emeklilikte borçlanma tutarları.

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