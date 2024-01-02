Engelli maaşları 2024 zammı

hak sahiplerince araştırılan konular arasında yer alıyor. Asgari ücret zammı için heyecanlı bekleyiş sürerken Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni asgari ücreti açıkladı. Buna göre asgari ücrete yüzde 49 oranında zam yapılarak net 17 bin 2 TL oldu. Peki engelli maaşı ne kadar oldu? 2024 Ocak zammı ile engelli aylığı ne kadar oldu?