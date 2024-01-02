Engelli maaş zammı son durum
Engelli maaşı 2024 asgari ücret zammı sonrası merak ediliyor. Memur, memur emeklisi, SSK, Bağ-Kur, tarım sigortasından emekli olanların dışında çalışan işçilere ödenecek kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, engelli aylığı ve 65 yaş aylığı da artmış olacak. Peki, ocak ayı engelli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte engelli maaşı 2024 hesaplama bilgisi...
2024 engelli maaşı ne kadar?
Mevcutta yüzde 40-69 arası engeli olanlara aylık 1874 lira 58 kuruş, yüzde 70 ve üzeri engeli olanlara 2811 lira 86 kuruş ödeme yapılıyordu.
Memur maaşlarına yüzde 50 oranında zam yapılırsa yüzde 40-69 arası engeli olanlara aylık 2811 lira 87 kuruş, yüzde 70 ve üzeri engeli olanlara 4217 lira 79 kuruş ödeme yapılacak.
Engelli maaşı alma şartı nedir?
Engelli maaşı alabilmek için; nafaka almıyor olmak, hiçbir gelire sahip olmamak, sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmamak gerekiyor. Hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin asgari ücretin aylık net tutarının üçte birinden az olmaması gerekiyor.
Engelli maaşları ne zaman ödeniyor?
Engelli maaşı;
- Doğum tarihinin son rakamı 0 – 5 olan kişilere her ayın 5. günü
- Doğum tarihinin son rakamı 1 – 6 olan kişilere her ayın 6. günü
- Doğum tarihinin son rakamı 2 – 7 olan kişilere her ayın 7. günü
- Doğum tarihinin son rakamı 3 – 8 olan kişilere her ayın 8. günü
- Doğum tarihinin son rakamı 4 – 9 olan kişilere her ayın 9. günü yatıyor.