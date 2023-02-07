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PTT deprem bölgelerine gönderelen bireysel yardım malzemelerini ücret ulaştırıyor

PTT, depremden etkilenen bölgelere yapılacak bireysel yardımları, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz şekilde ulaştıracağını duyurdu. PTT ihtiyaç listesi arasında elektrikli ısıtıcı, kadın-erkek-çocuk kışlık her türlü giyim eşyası, bebek bezi ve kişisel temizlik ve hijyen malzemesi yer aldı.

17:54 . 7/02/2023 Salı
Yeni Şafak
PTT deprem yardımı malzemeleri isim istesi

PTT deprem yardımı malzemeleri isim istesi

PTT AŞ'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Depremin yaralarını birlikte sarıyoruz. Listede yer alan bireysel yardımlarınızı, PTT iş yerlerimize teslim ederek ücretsiz bir şekilde deprem bölgelerine gönderilmesini sağlayabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda kullanılan infografikte ise şunlar kaydedildi: "Size en yakın PTT iş yerlerimize gelerek ihtiyaç listesinde belirtilen bireysel yardım malzemelerini ücretsiz bir şekilde deprem bölgelerine gönderebilirsiniz. Göndermek istediğiniz yardım malzemelerinin yeni/kullanılmamış olmasını önemle rica ederiz."

PTT deprem yardım malzemeleri neler?

Yardım malzemeleri listesinde şu ürünler bulunuyor:

  • - Elektrikli ısıtıcı
  • - Kadın-erkek-çocuk kışlık her türlü giyim eşyası
  • - Bebek bezi
  • - Kişisel temizlik ve hijyen malzemesi
  • - Çocuk maması
  • - Powerbank
  • - Yorgan, yastık, battaniye, uyku tulumu
  • - Su ısıtıcısı, cep ısıtıcısı
  • - Çay, kahve, konserve, kuru gıda, tava, tek kullanımlık tabak, bardak, çatal, kaşık


#ptt
#ptt deprem yardımı
#deprem yardım malzemeleri
31 dakika önce
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PTT deprem bölgelerine gönderelen bireysel yardım malzemelerini ücret ulaştırıyor
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