Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde dün saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem çok büyük yıkıma neden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "3549 vefatımız, 22 bin 168 yaralımız var. En büyük tesellimiz şu ana kadar 8 binin üzerinde vatandaşımızın enkaz altından sağ olarak kurtarılmış olmasıdır." açıklamasını yaptı. Hatay'ın İskenderun ilçesinde, depremin ardından deniz seviyesi yükseldi. Denizden gelen suyun sadece yollarda olduğu, evlere ulaşmadığı görüldü.