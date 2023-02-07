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İskenderun’da depremin ardından deniz seviyesi yükseldi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde dün saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem çok büyük yıkıma neden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "3549 vefatımız, 22 bin 168 yaralımız var. En büyük tesellimiz şu ana kadar 8 binin üzerinde vatandaşımızın enkaz altından sağ olarak kurtarılmış olmasıdır." açıklamasını yaptı. Hatay'ın İskenderun ilçesinde, depremin ardından deniz seviyesi yükseldi. Denizden gelen suyun sadece yollarda olduğu, evlere ulaşmadığı görüldü.

15:31 . 7/02/2023 Salı
Yeni Şafak
İskenderun'da deprem sonrası deniz taştı

İskenderun'da deprem sonrası deniz taştı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede görev almak üzere 1600'ün üzerinde ilave arama kurtarma ekibinin Hatay'a gönderileceğini açıkladı. Fuat Oktay, İskenderun ve Hatay gibi belirli spesifik alanlarda, çok daha yoğun şekilde afet bölgesinin dışındaki hastanelere sevk edilenler olduğunu ifade etti.

İskenderun

İskenderun’da deniz mi taştı?

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından İskenderun'da deniz seviyesi yükseldi. Çay Mahallesi Mete Aslan Bulvarı'nda sahilden iç kısma doğru yaklaşık 200 metrelik su birikintileri oluştu.

Su seviyesinin araçların tekerlek hizasına geldiği bölgede, trafik yoğunluğu da oluştu. Sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekerken trafik polisi de araçları alternatif güzergahlara yönlendiriyor. Bu arada denizden gelen suyun sadece yollarda olduğu, evlere ulaşmadığı görüldü.


#İskenderun
#İskenderun depremi
#İskenderun deniz taştı
1 saat önce
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İskenderun’da depremin ardından deniz seviyesi yükseldi
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