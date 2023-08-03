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Fenerbahçe, Rade Krunic transferinde sona yaklaşıyor!

Fenerbahçe AC Milan forması giyen Rade Krunic’i kadrosuna katmak için çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertliler oyuncu için Milan’a 5 milyon Euro önermişti ancak İtalyan temsilcisi Krunic için 10 milyon Euro talep etti. Fenerbahçe, yeni transfer Edin Dzeko’nun da aracı olduğu transferde Milan’la orta yolu bulmaya çalışıyor. Gelişmelerin ardında birçok futbolsever ‘Rade Krunic kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?’ sorusunun yanıtı aramaya başladı. İşte detaylar.

11:38 . 3/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Rade Krunic kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Rade Krunic kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertliler son olarak Milan'ın yıldız ismi Rade Krunic için kadrosuna katmaya çalışıyor. Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun aracı olduğu transferde Rade Krunic için Milan’a 5 milyon Euro önerdi. Peki Rade Krunic kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar.

RADE KRUNİC KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Rade Krunić, 7 Ekim 1993 tarihinde Bosna-Hersek'in Foča şehrinde doğmuş bir futbolcudur. Orta saha mevkiinde görev alan Krunić, hem orta sahada hem de hücum bölgesinde oynayabilen yetenekli bir futbolcudur.

Kariyerine Bosna-Hersek'te küçük futbol kulüplerinde başlayan Rade Krunić, daha sonra ülkesinin üst düzey takımlarından Borac Banja Luka'da profesyonel futbol hayatına adım atmıştır. Burada sergilediği performansla dikkat çeken futbolcu, 2015 yılında İtalya'nın Serie A ekiplerinden Empoli'ye transfer olmuştur. Empoli formasıyla Serie A'da gösterdiği başarılı performans, onun daha büyük kulüplerin dikkatini çekmesini sağlamıştır.

2019 yılında Empoli'den İtalya'nın köklü kulüplerinden AC Milan'a transfer olan Krunić, Milan formasıyla kariyerine devam etmiştir. Orta sahada gösterdiği etkili oyun ve gol yeteneğiyle Milan'da önemli bir rol üstlenmiştir.

Rade Krunic, geçen sezon 34 maçta forma giydi ve 1 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.




#Rade Krunic
#Fenerbahçe
#Milan
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