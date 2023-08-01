Musa Barrow kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe Bologna forması giyen Gambiyalı futbolcu için 7 milyon Euro'luk bir teklif sundu. Milli futbolcu Cengiz Ünder, Shakhtar Donetsk forması giyen Tete gibi yıldız futbolcuları transfer listesine alan sarı-lacivertliler bu gözü İtalya’ya dikti. Bologna’da başarılı bir sezon geçiren Musa Barrow’un teklife nasıl bir yanıt vereceği merak edilirken başarılı kanat oyuncusu hakkında araştırmalarda hız kazandı. Peki Musa Barrow kimdir? İşte detaylar.
MUSA BARROW KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Musa Barrow, 14 Kasım 1998 tarihinde Gambiya'nın Banjul şehrinde doğmuştur. Futbol kariyerine ülkesinin futbol kulüplerinden Hawks FC'de başlamıştır.
Daha sonra İtalya'nın Atalanta takımına kiralık olarak transfer olmuştur. Atalanta'da gösterdiği performansla dikkat çeken Barrow, Serie A'da önemli bir golcü haline gelmiştir.
Bologna’ya transfer olan Musa Barrow burada takımına büyük katkı sağladı. 24 yaşındaki Gambiyalı oyuncu, Bologna formasıyla 3.5 yılda 128 maça çıkarken takımına 55 gollük katkı sağladı.