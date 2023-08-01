Musa Barrow kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Fenerbahçe Bologna forması giyen Gambiyalı futbolcu için 7 milyon Euro'luk bir teklif sundu. Milli futbolcu Cengiz Ünder, Shakhtar Donetsk forması giyen Tete gibi yıldız futbolcuları transfer listesine alan sarı-lacivertliler bu gözü İtalya’ya dikti. Bologna’da başarılı bir sezon geçiren Musa Barrow’un teklife nasıl bir yanıt vereceği merak edilirken başarılı kanat oyuncusu hakkında araştırmalarda hız kazandı. Peki Musa Barrow kimdir? İşte detaylar.