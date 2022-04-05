1 bardak süt 5 saat tok tutuyor

Ramazan ayını sağlıklı bir şekilde geçirmek için sahura kalkmak hayati önem taşıyor. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, sahurda tüketilen bir bardak sütün 5 saat tokluk hissi verdiğini söyledi.

PROTEİN İÇERİĞİ YÜKSEK

Sahurda mideyi daha geç terk eden, kan şekerini çok hızlı değiştirmeyecek besinlerin tercih edilmesini öneren İnanç, “Protein içeriği yüksek olan besinler midenin boşalma süresini uzatarak acıkmayı geciktirir. Süt hem protein içeriği yüksek olan bir besin olması nedeniyle tokluk hissetmemize yardımcı olur, hem de vücudun sıvı ihtiyacının karşılanmasını destekler. Sütün tok tuttuğu bilimsel olarak da kanıtlanmış bir durum. Oruç tutanlar sahurda mutlaka süt içmeli” diye konuştu.

SÜTLÜ TATLIYA YÖNELİN

Uzun süreli açlığın bazal metabolik hızda yavaşlamaya neden olduğuna ve Ramazan sonunda genellikle kilo alındığına dikkat çeken İnanç, “Ramazan ayında kurulan geleneksel sofralarımızda uzun süreli açlıktan sonra kan şekerini yükselten şerbetli hamur tatlılarının yer aldığını görüyoruz. Sahurda içtikleri bir bardak sütün dışında tatlı tüketmek isteyenlere az şekerli sütlaç, güllaç gibi sütlü tatlıları tercih etmelerini öneririm. Bu gibi tatlılar kalsiyum ihtiyacımızın karşılanmasına yardımcı olur ve Ramazan süresince kilo almamızı engeller” dedi.

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