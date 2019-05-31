15 liraya baklava olmaz

Son yıllarda şerbetli tatlılarda kullanılan malzemelerin maliyetlerindeki artışın tatlı fiyatlarını etkilediğini dile getiren Akgül, bu durumun hijyen ve kaliteden yoksun, insan sağlığına zarar verecek tatlı üretiminin yapıldığı merdiven altı yerlerin sayısında artışa neden olduğunu belirtti. Piyasada kilosu 15 liraya baklava satan işletmelerin bulunduğuna dikkat çeken Akgül, kalitesiz ürünlerin ucuz olduğu için tercih edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Sağlığınızı tehlikeye atmayın

Vatandaşların tatlı alırken ilk tercihini bildikleri esnaftan yana kullanması gerektiğini söyleyen Akgül, “Ucuz diye düşük fiyatlı tatlılara rağbet edip sağlığınızı tehlikeye atmayın. Kalitesiz ve hijyenden uzak, merdiven altı satışlardan kaçınalım” dedi.

50 liranın altında olan baklava kalitesizdir

Merdiven altı olarak tabir edilen yerlerde üretilen baklavanın insan sağlığına ciddi zararlarının olduğunu söyleyen Akgül, “Bugünkü şartlarda kilosu 40-50 liranın altında olan baklavaları almayalım, insanlara tavsiyemiz bu olsun. Zaten tereyağı fiyatları 45-50 lira. Fıstığın 200 lira, cevizin 50 lira olduğu yerde 15 veya 25 liraya baklava olmaz. Kilosu 50 liranın altında olan baklavalar kalitesizdir. Buna dikkat etmek lazım. Baklavada iyi bir yağ kullanılmıyorsa midenizi, karaciğerinizi bozar. Glikoz kullanılıyorsa eğer glikoz karaciğerde depolanır ve insan vücudundan atılmaz, hastalık yapar. Yani ucuz tatlı alayım derken sağlığınızdan olabilirsiniz, buna dikkat etmek lazım” diye konuştu.

Yıkanmadan yenebilen ürünlerden uzak durun

Ramazan Bayramı’na kısa süre kala baklavanın yanı sıra şeker, çikolata gibi ürünlerde de merdiven altı üretimin arttığına dikkat çeken Akgül, vatandaşlara; “Özellikle yol kenarında araç arkalarında satılan tatlı, şeker, çikolata gibi yıkanmadan yenebilen ürünlerden uzak durun. Alacağınız üründen önce alışveriş yapacağınız esnafı iyi tespit edin. Çünkü gerçek esnaf yani mahallenizdeki bakkal, pastacı kim olursa olsun kendi yemediği hiçbir ürünü müşterisine satmaz” tavsiyesinde bulundu.

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Sivas Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Odası Başkanı Akgül, konuşmasını şu ifadelerle sürdürdü:

“Esnafın emeğini, vatandaşların ise sağlığını çalan merdiven altı üreticilere karşı her vatandaşın uyanık olması gerekiyor. Az önce de belirttiğim gibi 15 liraya satılan baklava kullanılan fıstığın, cevizin, şekerin, yağın maliyetini bile karşılamaz. Mübarek Ramazan Bayramı’nda insan sağlığına zararlı işlerle uğraşan, 3 kuruşa tenezzül eden bu tür fırsatçıları anlamak mümkün değil. Vatandaşımız merdiven altı üretimden uzak durmak için, olması gereken fiyatın altında satılan ürüne şüpheyle yaklaşmalıdır. Albenisi olan, değerinin altında satılan mallara kanmamak, etiketleri iyi okumak ve şüphelendiği ürünleri yetkililere bildirmek de vatandaşımızın görevidir.”

Denetimler artırılmalı

Bayram öncesinde denetimlerin artırılmasını gerektiğinin altını çizen Akgül, “Son dönemde döviz kurlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak ürün fiyatlarının artması merdiven altı fırsatçılarını işbaşına geçirdi. Cebini ve bütçesini düşünen vatandaşlarımız ucuz diye bu ürünleri aldığında kâr ettiğini düşünmesin. Hangi koşullarda üretildiği bilinmeyen merdiven altı ürünler insan sağlığını hiçe sayıyor. Öte yandan kayıt dışılığı artırarak ekonomimize zarar veriyor. Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala esnafa, vatandaşa ve ekonomiye zarar veren merdiven altı üretimle mücadele hızlanmalı. Bu üreticilere karşı yapılan denetimler artırılmalı. Hem esnafın emeğini hem vatandaşın sağlığını çalan bu merdiven altı satıcılara karşı uyanık olunmalı” ifadelerini kullandı.

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