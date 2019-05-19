​Endonezya'da iftar sofralarının hafif atıştırmalıkları 'takjil'

Ramazan ayında restoranlar da iftar için gelen müşterilerine kolak tatlısını ücretsiz ikram ediyor.

Endonezya'da Müslümanlar, gün boyu tutulan orucun ardından zinde kalabilmek için iftarlarını palmiye şekeri, Hindistan cevizi sütü ve çeşitli meyvelerin karışımıyla hazırlanan tatlı ve içeceklerin yanı sıra börek gibi hafif atıştırmalıklarla yapıyor. Ülke genelinde özellikle ramazan ayında cami önleri, sokaklar ve belirli alanlarda kurulan pazarlarda satılan ve genel olarak takjil adı verilen atıştırmalıklara halk yoğun ilgi gösteriyor.

İçinde birçok sebze ve meyve var

İftardaki atıştırmalıklar arasında en çok rağbet gören kolak tatlısı, farklı çeşitlerde pandan yaprağı, palmiye şekeri ya da Hindistan cevizi sütü, kabak, tatlı patates, muz, Güneydoğu Asya'ya özgü jak gibi çeşitli meyve ve sebzelerden hazırlanıyor.

Ayrıca kolak tatlısının, tropikal iklime sahip Endonezya'da, her yıl ramazanın sıcak havada geçmesi nedeniyle gün boyu yaşanan sıvı kaybı, halsizlik, yorgunluk ve düşen kan şekerine de iyi geldiği düşünülüyor.

Öte yandan Açe eyaletindeki Müslümanlar da oruçlarını genellikle Hindistan cevizi ve şeker kamışı suyuyla açıyor.

Hafif ve ucuz olması nedeniyle tercih ediliyor

Başkent Cakarta'daki Bendungan Hilir Pazarı'nda kolak tatlısı satan Yuli Ahmed, ''Çeşitli sebze ve meyvelerden hazırladığım kolak tatlısı ve çorba satıyorum. Bunlar, hem enerji hem de vitamin açısından zengin gıdalar. Halk özellikle öğleden sonra pazara akın etmeye başlıyor.'' dedi.

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Cakarta'da özel bir şirkette çalışan 25 yaşındaki Jefri Tamara da ''Buradaki pazara yakın bir yerde oturuyorum. İftar için çok çeşitli alternatifler olduğu için ramazan ayının başından bu yana orucumu açmak amacıyla buraya geliyorum. Bu gıdaları hafif ve ucuz olması nedeniyle tercih ediyorum.'' diye konuştu.

Hafif gıdalarla iftarlarını açan Endonezyalı Müslümanlar, yemeklerini genellikle akşam veya teravih namazlarından sonra geceye yayarak yemeyi tercih ediyor.