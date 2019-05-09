Ramazan Ham bal tüketerek metabolizmanızı stresten uzak tutun
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RAMAZAN HABERLERİ

Ham bal tüketerek metabolizmanızı stresten uzak tutun

Ramazan ayında artan hazım sorunu yaşamamak, mideyi rahatlatmak ve gün boyu susuzluğa karşı vücut direncinizi arttırmanızın bir yolu da ham bal tüketmekten geçiyor. İşlem görmemiş çiğ halde tüketilen ham balın metabolik stresi de azalttığı belirtiliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bal
Bal

Artan hamur işi, şerbetli tatlı, kırmızı et gibi besinlerin tüketimi, sindirim zorluğu ve mide şişkinliği gibi problemlere ve dolayısıyla metabolik strese neden olabiliyor. Metabolik stresi önlemek veya azaltmak için özellikle pastörizasyon işlemi görmemiş çiğ balın diğer bir adı ile ham balın tüketilmesi tavsiye ediliyor. İftar ve sahur öğünlerinde yemeğe başlamadan önce 2 tatlı kaşığı ham bal, hazmı kolaylaştırıyor ve mideyi rahatlatıyor.

İftar ve sahur sofralarımızda balı eksik etmeyelim

35 yıllık üretici Ahmet Bağran Aksoy, “Ramazan ayında soflarımızda balı eksik etmememiz gerekiyor. Ramazan’ın gelmesiyle artan hamur işi, şerbetli tatlı, kırmızı et gibi besinlerin tüketimi, sindirim zorluğu ve mide şişkinliği gibi problemlere ve dolayısıyla metabolik strese neden olabiliyor. Mide sorunları yaşayanlar için iftarın bir bardak ballı su ile açılması mideyi rahatlatır. Ayrıca iftar ya da sahur yemeğine başlamadan önce bir yemek kaşığı balın su ile karıştırılıp içilmesi hem mideyi yemeğe hazırlayacak hem de baldan alınacak antioksidanlar sayesinde midenin kuvvetini artırmaya yardımcı olacak. İftar ve sahurda balı tüketmeyi asla ihmal etmemenizi öneriyoruz. İster ılık suyla, isterseniz çayınızın içine, ya da peynir, pide ile beraber balı rahatlıkla 1 veya 2 yemek kaşığına kadar tüketebilirsiniz” dedi.

Bal tokluk hissi veriyor

Balın sindirimi kolaylaştırıp metabolik stresi azalttığını vurgulayan Aksoy, "Ramazanda özellikle uzun süre aç kalmaktan dolayı mide bir anlamda kendisini dinlenmeye çekiyor ancak iftar sofralarında ağır yiyeceklerin bir anda tüketilmesi çeşitli sindirim sistemi rahatsızlıklarını beraberinde getirebiliyor. Bal, sindirimi kolaylaştıran bir besindir. Ayrıca karaciğerden toksinlerin temizlenmesine de yardımcı olur. Balın, metabolik stresi azaltması sayesinde sahur nedeniyle değişen uyku düzenimizi yoluna koyma özelliği de bulunuyor. Genel olarak Ramazan’da tatlı tüketmeyi severiz. Bal, doğal tatlandırıcı özelliğiyle bu ihtiyacımızı sağlıklı bir şekilde karşılamamızı da sağlıyor” açıklamasında bulundu.

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Orucunuzu ballı su ile açabilirsiniz

Balı şeker yerine sıcak ve soğuk içeceklerde, pasta, kek ve kurabiyelerde kullanmayı öneren Ahmet Bağran Aksoy, “İnsanlar iftar sofrasında kola ve hazır içecekler tüketiyor, bunun yerine bal şerbeti ile oruç açmak mideyi rahatlatacaktır. Boş mideye alınan ham bal, mide asidini nötralize ediyor. Balın kabızlığı giderdiği, vücuttaki kanı temizlediği, damarları genişlettiği ve kan dolaşımını kolaylaştırdığı, kalbi güçlendirdiği, yağ hazmını kolaylaştırdığı biliniyor. Sahurda 2 tatlı kaşığı balı mutlaka yemek gerekiyor. Balı içtiğiniz çayada ekleyebilirsiniz, böylece gün boyunca susuzluğunuzu önleyebilirsiniz. Ilığa yakın suya 2 tatlı kaşığı bal koyarak hazırladığınız bal şerbeti ile bağırsak hareketlerini arttırıp vücut şişkinliğinizi üzerinizden atabilirsiniz" dedi.

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