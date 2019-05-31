Ramazan İDDEF yoksullara ulaşıyor
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İMSAKİYE 2019
RAMAZAN HABERLERİ

İDDEF yoksullara ulaşıyor

İDDEF, 2019 Ramazan yardım çalışmaları kapsamında emanet edilen zekat bağışlarını ihtiyaç sahiplerine teslim ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Zekatlar ‘www.iddef.org’ internet sitesi üzerinden online olarak, ilgili hesap numaralarına ‘EFT/havale’ yoluyla ya da ‘0212 621 00 65’ numaralı telefondan detaylı bilgi alınarak ulaştırılabiliyor.
Zekatlar ‘www.iddef.org’ internet sitesi üzerinden online olarak, ilgili hesap numaralarına ‘EFT/havale’ yoluyla ya da ‘0212 621 00 65’ numaralı telefondan detaylı bilgi alınarak ulaştırılabiliyor.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) ‘Sofrada Tuzun Olsun’ sloganıyla gerçekleştirdiği 2019 Ramazan yardım çalışmaları kapsamında hayırseverlerin zekat bağışlarını Afrika, Asya, Orta Doğu ve Balkanlar’daki 33 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

EMANET YERİNE ULAŞTI

Ramazan ayında yardımlaşma, dayanışma ve infak ruhuyla kumanya paketleri dağıtıldığı ve iftar sofralarının kurulduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Aynı zamanda hayırseverler tarafından emanet edilen zekat, fitre ve fidyeleri öncelikle medreselerde hafızlık ve İslami ilimler okuyan yoksul durumdaki talebeler ile çalışmalarımız sonucunda tespit ettiğimiz gerçek ihtiyaç sahiplerine teslim ediyoruz. Zekatlar özellikle dünyanın dört bir tarafında hayatını idame ettirmekle uğraşan, günlük yiyeceğini bulup yarına bir şeyi olmayan ve Allah yolunda ilim tahsil eden din kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırdığı gibi, çok mutlu ediyor. 33 ülkede yaptığımız Ramazan faaliyetleri kapsamında, zekat bağışlarını ‘Zekat, ümmeti tek bir aile yapar’ diyerek yurtdışındaki yoksul kimselere ulaştırmayı sürdürüyoruz.”

ULAŞIM KANALLARI AÇIK

Zekatlar ‘www.iddef.org’ internet sitesi üzerinden online olarak, ilgili hesap numaralarına ‘EFT/havale’ yoluyla ya da ‘0212 621 00 65’ numaralı telefondan detaylı bilgi alınarak ulaştırılabiliyor.

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