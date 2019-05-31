Gönül coğrafyamızda iftar vakti

Ramazan'ın bereketini ve neşesini “Gönül Coğrafyamızda İftar Vakti” sloganıyla mazlum coğraflarla paylaşan Albayrak Grubu kurduğu sofralar ile gönül birlikteliği bulunan coğrafyalara selam gönderdi.
Türk Kızılay ile ortaklaşa düzenlenen iftarlarda Kosova, Afganistan, Yemen ve Gazze'de iftarlar verilirken, Albayrak Grup ticari faaliyetlerinin olduğu Pakistan, Gine ve Somali'de de aynı gün çalışan ve yöneticilerin gayretleriyle iftarlar gerçekleştirildi. Albayrak Grup dünyanın dört bir yanında yaklaşık 4 bin kişiye iftar verdi.
Yetimler gününde düzenlendi