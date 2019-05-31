Ramazan Gönül coğrafyamızda iftar vakti
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İMSAKİYE 2019
RAMAZAN HABERLERİ

Gönül coğrafyamızda iftar vakti

Albayrak Grubu Ramazan ayının bereketini kardeş coğrafyalardaki iftar sofralarında paylaştı. Kızılay’la ortaklaşa “Gönül Coğrafyamızda İftar Vakti” sloganıyla Kosova, Afganistan, Yemen ve Gazze’de iftar sofraları kuran Albayrak Grubu, Ramazan bereketini yaklaşık 4 bin kişiye ulaştırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Pakistan’daki yatırımlarıyla Türkiye’nin teknoloji birikimini kardeş ülkeye taşıyan Albayrak Grubu, birlik, beraberlik ve kardeşlik için paylaşmaya devam ediyor.
Pakistan’daki yatırımlarıyla Türkiye’nin teknoloji birikimini kardeş ülkeye taşıyan Albayrak Grubu, birlik, beraberlik ve kardeşlik için paylaşmaya devam ediyor.

Ramazan'ın bereketini ve neşesini “Gönül Coğrafyamızda İftar Vakti” sloganıyla mazlum coğraflarla paylaşan Albayrak Grubu kurduğu sofralar ile gönül birlikteliği bulunan coğrafyalara selam gönderdi.

Türk Kızılay ile ortaklaşa düzenlenen iftarlarda Kosova, Afganistan, Yemen ve Gazze'de iftarlar verilirken, Albayrak Grup ticari faaliyetlerinin olduğu Pakistan, Gine ve Somali'de de aynı gün çalışan ve yöneticilerin gayretleriyle iftarlar gerçekleştirildi. Albayrak Grup dünyanın dört bir yanında yaklaşık 4 bin kişiye iftar verdi.

Yetimler gününde düzenlendi

Türkiye’deki Albayrak ismini ve çalışanlarının selamının dünyadaki Müslüman coğrafyalara ulaştırmayı amaçlayan Albayrak Grup iftarları eş zamanlı olarak 20 Mayıs Dünya Yetimler Günü’nde gerçekleştirdi. Albayrak Grup geçtiğimiz yıl da aynı şekilde Türk Kızılay ile ortaklaşa iftar düzenleyerek Ramazan bereketine dahil olmuştu.
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