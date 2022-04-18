Ramazan İftar sofrasında aile sıcaklığı
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RAMAZAN HABERLERİ

İftar sofrasında aile sıcaklığı

Yabancı öğrencileri iftar sofralarında ağırlayan aileler, Türklerin misafirperverliğini göstermenin yanında Anadolu’ya özgü yiyecekleri de hem tanıtıyor hem tattırıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İftar sofrasında aile sıcaklığı
Türk aileler, dünyanın farklı kıtalarından eğitim için Kayseri’ye gelen yabancı öğrencileri iftar sofralarına konuk ediyor.

Hoşgörü ve paylaşma ayı Ramazanda Türk aileler, dünyanın farklı kıtalarından eğitim için Kayseri’ye gelen yabancı öğrencileri iftar sofralarına konuk ediyor. Yabancı öğrencileri iftar sofralarında ağırlayan aileler, Türklerin misafirperverliğini göstermenin yanında Anadolu’ya özgü yiyecekleri de hem tanıtıyor hem tattırıyor. Ailelerinden binlerce kilometre uzaklıkta yaşayan yabancı öğrenciler ise kendilerine kapılarını açan Türklerle aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

YÖRESEL LEZZETLER DE TATTIRILIYOR

Eğitim için Fas’tan gelen Zainab Alloussi, iftarını ailesinden ayrı açtığı günlerde kendisini çok yalnız hissettiğini söyledi. Ramazanı ailesinden uzakta geçirmenin burukluğunu hissettiğini dile getiren Alloussi, “Bizim için Türk ailelilerle iftar yapmak büyük bir fırsat. Kendimizi yalnız hissetmiyoruz” dedi.

Ürdünlü öğrenci Osama Khaleel, kendilerini iftar sofrasında ağırlayanlara teşekkür ederek, “Yemekler çok güzeldi. Mantı, Kayseri yağlaması, köfte gibi yiyecekleri ilk defa yedim” dedi. İrfan Raehan Prawira da Endonezya’dan eğitim için geldiği Kayseri’de ramazan ayında farklı sofralarda aile ortamında iftar yaptığını vurguladı. Ailesini en son 2 yıl önce gördüğünü belirten Prawira, bu tür davetlerde aile sıcaklığını yaşadığını söyledi.
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