İrfan sofrasında gönüller doyuyor

Bu yılki Ramazan ayını farklı duygularla karşıladıklarını anlatan Çağırıcı, “İlk iftar etkinliğimizi gerçekleştirdiğimiz meydanımıza döndük. Ramazan Etkinliklerimizi çevre düzenleme çalışması tamamlanmak üzere olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanımızda gerçekleştiriyoruz. Meydan, aynı zamanda 55 bin metrekarelik alanıyla şehrimizin en büyük meydanları arasında yer alıyor.

Akşam gönül sofralarında iftarımızı yapıyor, teravih sonrası İrfan Sofrası’nda ise gönüllerimizi doyuruyoruz. Alanımız Ramazan ayı ile ilgili güzelliklerin çoğuna ev sahipliği yapıyor” dedi.

Ramazan ayı boyunca çocukların güzel hatıralar biriktirdiğini, anne ve babaların huzurlu bir Ramazan geçirdiğini anlatan Çağırıcı, “Yine, ak saçlı yaşlılarımızın da eski ramazanları hatırlamalarına vesile olmaya çalışıyoruz” dedi.

GELENEK KIL ÇADIRDA BAŞLAMIŞTI

27 yıllık çınar haline gelen Bağcılar Belediyesi Ramazan Etkinlikleri’ni “Bağcılar’da Ramazan Farklı Yaşanır” sloganıyla 24 yıl önce başlattı. Kıl çadırda başlayan etkinlikler, yaz mevsiminde klimalı çadırlara ve sonrasında da açık alana taşındı.

Bu yıl, ilk iftar programı 55 bin metrekarelik alanıyla İstanbul’un en büyük meydanlarından birisi olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı’nda düzenlendi. Programa katılan 5 bin Bağcılarlı aynı sofrada oruçlarını açarak, komşuluk ilişkilerini güçlendirdiler.

Bir ay boyunca Bağcılar’ın 22 mahallesinde toplam 24 iftar sofrası kurulacak. Bu iftar programlarına katılacak olan tanınmış radyo programcıları ilçe sakinleriyle sohbet ederek ilgi çekici anılarını paylaşacaklar. Böylelikle Ramazan ayı boyunca Bağcılar’da 150 bin kişi iftar sofralarında buluşmuş olacak.

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Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı

İFTARDAN SONRA İRFAN SOFRASI

24 yıl önce ilk etkinliğin başlatıldığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı’nın, etkinliklere yeniden ev sahipliği yapması sebebiyle bu yılki Ramazan Etkinlikleri ayrı bir heyecan ve coşku yaşanmasına sebep oldu.

Yenileme çalışmaları devam eden meydan aynı zamanda 55 bin metrekarelik alanıyla İstanbul’un en büyük meydanları arasında yer alıyor. Meydandaki etkinliklerde Balkanlar’ın, Anadolu’nun ve Orta Asya’nın rengi, deseni, mutfak zenginliği ve insani güzellikleri yaşatılıyor. Çocuk, genç, yaşlı olmak üzere hemen her kuşağa hitap eden programlar sunuluyor. İftar ile teravih namazı arası çocuklara ayrılmış durumda. Karagöz Hacivat gölge oyunlarını izleyerek eğlenen çocuklar, heyecan verici yarışmalara da katılıyorlar.

MÜZİK ZİYAFETİ SUNULUYOR

Bu yılki Ramazan Etkinliklerinde özgün müzik sanatçıları Eşref Ziya Terzi, Mustafa Cihat ve Ömer Karaoğlu da müzik ziyafeti sunacaklar. Teravih sonrası başlayan programlarda tanınmış TV muhabirleri de sahne alarak davetlilerle sohbet ediyor, anılarını ve deneyimlerini paylaşıyorlar.

DUYGU YÜKLÜ HEYECANLI PROGRAMLAR

İrfan Sofrası’nın ilgi gören diğer programları arasında ayrıca Kadir Gecesi, Müftülük Özel Programı, Mardinliler, Malatyalılar, Bingöllüler ve Bitlisliler Gecesi, BAGİMDER Özel Programı, Engelliler, Aşıklar ve Yetimler Gecesi yer alıyor. Programlarda tanınmış imam hatipler Kur’an ziyafeti sunuyor, Anadolu’nun binlerce yıllık güzel gelenek ve görenekleri tanıtılıyor, yardımlaşma ve dayanışma duygusu yaşatılıyor.

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‘KARDEŞLİK KÖPRÜLERİ GÜÇLENDİRİLİYOR’

Bağcılar Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da kardeş şehirleri olan Kazakistan’ın Almatı ve Almanya’nın Hamm şehirlerinde Gönül Sofraları kuracak. Almatı’daki iftar sofrasında soydaşlarla, Hamm şehrinde de gurbetçilerle aynı sofrada iftar yapılacak.

BELEDİYE TARİHİNDE RAMAZAN’IN YERİ AYRI

Bağcılar’da ilçe sakinlerine Ramazan ayının nimetini, bereketini ve güzelliklerini en iyi şekilde yaşatmaya çalıştıklarını ifade eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, 27 yıllık belediye tarihinde Ramazan etkinliklerinin ayrı bir yeri olduğunu ifade etti. Çağırıcı, şunları söyledi:

“Ramazan ayını Efendimizin (s.a.v), ‘birlik ve beraberlikte rahmet, ayrılıkta ise azap vardır’ hadisi şerifine uygun şekilde yaşamaya gayret gösteriyoruz. Bağcılar ailesi olarak Ramazan mektebinin iyi birer talebesi olarak Rabbimizin emir ve yasaklarına uygun yaşıyoruz. Zaten, yerel belediye olarak Ramazan Etkinliklerini 24 yıl önce ilk kez biz düzenledik. Bu yüzden her Ramazan’ı ayrı bir heyecanla karşılıyor ve huşuyla yaşıyoruz.”

‘HAZIRLIKLAR HAFTALAR ÖNCESİNDEN BAŞLIYOR’

Ramazan hazırlıklarını haftalar öncesinden başlattıklarını ifade eden Başkan Çağırıcı, ekiplerin camileri baştan aşağı temizleyerek pırıl pırıl hale getirdiğini ve gül suyu serpiştirdiğini belirtti. Etkinliklerin her geçen yıl daha da zenginleştiğini ve çeşitlendiğini ifade eden Çağırıcı, 735 bin hemşehrisiyle Ramazan ayında Anadolu’nun, Balkanların ve Orta Asya’nın insani ve kültürel zenginliklerinden oluşan güzel bir tablo oluşturduklarını anlattı. Mahalle iftarlarında komşuların beraberce iftar yapmalarına ve tanışıp kaynaşmalarına imkan sağladıklarını vurgulayan Çağırıcı, belediye olarak 22 mahallede toplamda 24 iftar düzenlediklerini ve bu arada vatandaşların kendi aralarında düzenledikleri toplu iftarlara destek olduklarını kaydetti. Lokman Çağırıcı, ‘Haydi Bağcılar Paylaşma Zamanı- Bir Ekmek Kendine Bir Ekmek Komşuna’ sloganıyla Osmanlı geleneği olan Askıda Ekmek uygulamasını bu yıl da yaşattıklarını belirterek, “Hemşehrilerim, bir ekmek kendileri için bir ekmek de hiç tanımadıkları ihtiyaç sahipleri için alarak, fırındaki sepete bırakıyorlar” dedi.

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‘STK’LAR ZENGİNLİK KATIYOR’

Etkinlik Alanı’nda kurdukları 60 standı tahsis ettikleri Sivil Toplum Kuruluşlarının yöresel ürünlerini tanıtma yanında yeni komşuluklara kapı araladıklarını ve hoş sohbetlerde bulunduklarını ifade eden Çağırıcı, “Etkinlik alanımız adeta küçük bir Ramazan mahallesi gibi… Ramazan ayının güzelliklerini paylaşıyoruz. Birlikte güzellikleri yaşıyoruz. Akşam iftarımızı yaptıktan sonra teravih namazımızı eda ediyoruz, sonrasında İrfan Sofrası’ndaki ziyafetten istifade ediyoruz. Hamdolsun, Ramazan ayını anlamına uygun yaşıyoruz. Rabbim, ülkemize ve tüm İslam alemine ve kardeşlerimize selam ve esenlik dolu bir Ramazan ayı yaşamayı nasip etsin. Rabbim bizleri mübarek ayın feyzinden ve bereketinden nasiptar eylesin” diye konuştu.



HER ALANDA TANINMIŞ İSİMLER

Konferans, söyleşi, panel, şiir ve naat dinletilerinin yer aldığı İrfan Sofrası programlarına birçok alanda sahalarının tanınmış isimleri katılıyor. Bu isimler arasında; TV Programcıları; Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Karataş, Ömer Döngeloğlu, Serdar Tuncer, Necmettin Nursaçan, Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Ender Saraç, İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Semih Yalçın, Tarihçi Dr. Ahmet Anapalı, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, Prof. Dr. Mehmet Çelik, Mutasavvıf ve Müzisyen Ömer Tuğrul İnançer, eski Milletvekili Şevki Yılmaz, İlahiyatçı Yazar Ümit Özdemir, Uluslararası Müslümanlar Alimler Dayanışma Derneği (UMAD) Başkanı Abdulvahap Ekinci, Caferi Alimler Birliği Başkanı Hasan Karabulut ve Ehlibeyt Alimleri Derneği Başkanı Kadir Akaras yer alıyor.

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