Sonuna kadar kovalayacağız

Süper Lig’in 31 haftasında, şampiyonluk yarışını yakından ilgilen mücadelede Galatasaray deplasmanından eli boş dönen Beşiktaş’ta umutlar henüz tükenmiş değil.

Teknik direktör Şenol Güneş, bilindiği gibi lig sonunda A Milli Takım’ın başına geçecek. Deneyimli çalıştırıcı 4. sezonunu geçirdiği siyah-beyazlı kulübe iyi bir yerde veda etmek istiyor. Derbinin ardından oyuncularına iki gün izin veren Şenol Güneş, daha sonra Alanyaspor maçının hazırlıklarına başlayan takımıyla bir toplantı yaptı.

Ligde alabilecekleri 9 puan daha olduğunu ifade eden Güneş, “Matematiksel olarak şampiyonluk şansımız devam ediyor. Futbolda son düdük çalana kadar hiçbir şey bitmez. O yüzden biz elimizden geleni yapıp, rakiplerin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Şampiyon oluruz olmayız ayrı bir durum ama bu kadro en azından Şampiyonlar Ligi’ni hak ediyor. Taraftarlarımıza iyi bir sezon hediyesi vermek istiyorsak en az Şampiyonlar Ligi’ne kalmalıyız. Kalan haftalarda elinizden geleni yapmanızı istiyorum” ifadelerini kullandı.

KADRO DEĞİŞİYOR

Teknik direktör Şenol Güneş’in Pazartesi günü Vodafone Park’ta oynanacak olan Alanyaspor maçında kadroda bazı değişiklikler yapacağı öğrenildi.

Gökhan Gönül’ün sakatlanarak sezonu kapatmasının ardından bu bölgede Brezilyalı sol bek Adriano’ya görev vermeyi planlayan deneyimli çalıştırıcı, Necip’i ise yedek oturtacak.

Galatasaray maçının aksine Boşnak yıldız Adem Ljajic’i sol kanatta değil asıl yeri olan merkezde oynatacak olan Şenol Güneş, kanatlarda ise Quaresma ile Jeremain Lens’e görev verecek.