İTÜ'de iftar: Kardeşlik buluşması

Ramazan ayı boyunca üniversitelerdeki öğrenci iftarları, yoğun bir katılımla sürdürülüyor. Ayazağa Kampüsü'nde düzenlenen 6. Geleneksel İTÜ İftarı da öğrenci ve misafirlerin katılımıyla yüzlerce kişiyi ağırladı. Aynı sofrada iftar yapan gençler, akşam namazlarını cemaatle kılarak, yapılan dualara hep birlikte "amin" dedi. İftar etkinliğine, İTÜ mezunu Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Bursa Milletvekili Mustafa Varank ile İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal da katıldı. Etkinlik alanına, Hucurât Suresi’nin 10. ayetinde geçen "Müminler ancak kardeştirler" sözü asıldı. Bu anlamlı söz, iftar alanındaki atmosferi daha da derinleştirerek, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Yüzlerce öğrenci ve misafir, iftarlarını açtıktan sonra akşam namazını cemaatle kıldı.