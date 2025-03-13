İTÜ'de iftar: Kardeşlik buluşması

İTÜ geleneksel iftar etkinliği, yüzlerce kişiyi bir araya getirdi. Ayazağa Kampüsü, "Müminler ancak kardeştirler" ayetiyle süslendi. İftar sonrasında öğrenciler ve davetliler, akşam namazını cemaatle birlikte eda etti.
Geleneksel İTÜ İftarı, yüzlerce kişinin katılımıyla büyük bir coşku içinde gerçekleşti. İTÜ Ayazağa Kampüsü'nde düzenlenen iftar, üniversitenin Diriliş ve Medeniyet Kulübü’nün öncülüğünde yapıldı.
BAYRAKTAR VE VARANK İFTARA KATILDI
Ramazan ayı boyunca üniversitelerdeki öğrenci iftarları, yoğun bir katılımla sürdürülüyor. Ayazağa Kampüsü'nde düzenlenen 6. Geleneksel İTÜ İftarı da öğrenci ve misafirlerin katılımıyla yüzlerce kişiyi ağırladı. Aynı sofrada iftar yapan gençler, akşam namazlarını cemaatle kılarak, yapılan dualara hep birlikte "amin" dedi. İftar etkinliğine, İTÜ mezunu Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Bursa Milletvekili Mustafa Varank ile İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal da katıldı. Etkinlik alanına, Hucurât Suresi’nin 10. ayetinde geçen "Müminler ancak kardeştirler" sözü asıldı. Bu anlamlı söz, iftar alanındaki atmosferi daha da derinleştirerek, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Yüzlerce öğrenci ve misafir, iftarlarını açtıktan sonra akşam namazını cemaatle kıldı.
PROJE TAKIMLARI ÇALIŞMALARINI ANLATTI
İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, sosyal medya hesabından etkinlikle ilgili şu açıklamayı yaptı: "Bu yıl altıncısını düzenlediğimiz geleneksel İTÜ iftarını, Ayazağa Yerleşkemizde değerli mezunumuz Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve önceki dönem Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Bursa Milletvekili Mustafa Varank’ın katılımlarıyla gerçekleştirdik. İftarın ardından Merkezi Derslik’te öğrencilerimizle bir araya geldik. Proje takımlarımız, konuklarımıza #MilliTeknolojiHamlesi kapsamında gerçekleştirdikleri çalışmalarını paylaştılar. Bu anlamlı akşamda bizlerle olan sevgili öğrencilerimize, misafirlerimize ve tüm katılımcılara teşekkür eder, Ramazan’ın birlik ve dayanışma ruhunun daim olmasını dileriz."