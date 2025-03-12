Giresun’un meşhur fındıklı sütlü kadayıfı Ramazan sofralarına tat katıyor

Giresun'un yöresel lezzetleri arasında yerini alan fındıklı sütlü kadayıf ve coğrafi işaretli fındık ezmeli kadayıf, Ramazan sofralarının vazgeçilmezi haline geldi. Meşhur Giresun tombul fındığıyla hazırlanan bu tatlılar, ay boyunca iftar sofralarına eşsiz bir tat katıyor.
Sütlü kadayıfın yapılışı ve faydaları
Sütlü kadayıf tatlısının yapımı hakkında bilgi veren işletmeci Ayhan Akten, tatlının nasıl hazırlandığını anlatarak "Fındıklı kadayıf, fındık ezmesinin yoğurulup kıvam verilmesiyle üretiliyor. Sütlü kadayıf ise kıyılmış fındık, süt ve tereyağının birleşimiyle hazırlanıyor. İçine ve üst kısmına eklenen kıyılmış fındıkla tatlı, tam istediğimiz lezzet ve kıvamda oluyor. Fındık ezmesi, süt ve kadayıfın birleşiminden bu eşsiz tat ortaya çıkıyor" dedi.
Şeker hastaları da tüketebiliyor
Sütlü kadayıfın sağlık açısından da önemli bir özelliği bulunduğunu ifade eden Ayhan Akten, "Şeker hastaları için de doğal bir tatlı. Giresun'da tamamen doğal malzemelerle ürettiğimiz bu tatlıyı, şeker hastaları da rahatlıkla tüketebilir. Çünkü tatlımızda şeker pancarı kullanılarak süt ve şerbet hazırlanıyor. Doğal olarak şeker eklenmeden yapılan bu tatlı, şeker hastalarına zarar vermiyor. Giresun'un eşsiz fındıklarıyla hazırlanan bu tatlılar, yalnızca yöre halkı değil, ülkenin dört bir yanındaki tatlı severler tarafından da talep ediliyor" diye konuştu.