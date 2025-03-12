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Giresun’un meşhur fındıklı sütlü kadayıfı Ramazan sofralarına tat katıyor

Giresun’un meşhur fındıklı sütlü kadayıfı Ramazan sofralarına tat katıyor

15:4412/03/2025, Çarşamba
IHA
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Giresun sütlü kadayıfı
Giresun sütlü kadayıfı

Giresun'un yöresel lezzetleri arasında yerini alan fındıklı sütlü kadayıf ve coğrafi işaretli fındık ezmeli kadayıf, Ramazan sofralarının vazgeçilmezi haline geldi. Meşhur Giresun tombul fındığıyla hazırlanan bu tatlılar, ay boyunca iftar sofralarına eşsiz bir tat katıyor.

Giresun
'un yetişen tombul fındığın lezzetiyle hazırlanan sütlü kadayıf ve fındık ezmeli kadayıf, hem yöre halkı hem de ramazan ayında bölgeyi ziyaret eden turistler ve gurbetçiler tarafından büyük ilgi görüyor. Yıl boyunca üretimi devam eden kadayıf tatlısı, Ramazan ayında ise yerli halk tarafından yoğun şekilde tüketiliyor.

Sütlü kadayıfın yapılışı ve faydaları


Sütlü kadayıf tatlısının yapımı hakkında bilgi veren işletmeci Ayhan Akten, tatlının nasıl hazırlandığını anlatarak "Fındıklı kadayıf, fındık ezmesinin yoğurulup kıvam verilmesiyle üretiliyor. Sütlü kadayıf ise kıyılmış fındık, süt ve tereyağının birleşimiyle hazırlanıyor. İçine ve üst kısmına eklenen kıyılmış fındıkla tatlı, tam istediğimiz lezzet ve kıvamda oluyor. Fındık ezmesi, süt ve kadayıfın birleşiminden bu eşsiz tat ortaya çıkıyor" dedi.



Şeker hastaları da tüketebiliyor


Sütlü kadayıfın sağlık açısından da önemli bir özelliği bulunduğunu ifade eden Ayhan Akten, "Şeker hastaları için de doğal bir tatlı. Giresun'da tamamen doğal malzemelerle ürettiğimiz bu tatlıyı, şeker hastaları da rahatlıkla tüketebilir. Çünkü tatlımızda şeker pancarı kullanılarak süt ve şerbet hazırlanıyor. Doğal olarak şeker eklenmeden yapılan bu tatlı, şeker hastalarına zarar vermiyor. Giresun'un eşsiz fındıklarıyla hazırlanan bu tatlılar, yalnızca yöre halkı değil, ülkenin dört bir yanındaki tatlı severler tarafından da talep ediliyor" diye konuştu.



#Giresun
#kadayıf
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