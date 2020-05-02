Ramazan Kan bağışına ihtiyacımız var Haziran ayı için tehlike çanları çalıyor
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RAMAZAN HABERLERİ

Kan bağışına ihtiyacımız var: Haziran ayı için tehlike çanları çalıyor

Dr. Murat Güler, koronavirüs salgını ve Ramazan’ın gelmesiyle kan stoklarında ciddi bir azalma olduğunu söyledi. Güler, “Sağlığı yerinde olan bağışçıları kan alma noktalarımıza davet ediyorum” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs salgını ve Ramazan ayı nedeniyle kan bağışı yapanların sayısı azalınca Kızılay’ın kan stokları da azaldı. Kızılay Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Murat Güler, mart ayının başında koronavirüs tedbirleri ile birlikte herkesin evlerine çekildiğini, bu nedenle kan bağışıyla ilgili planladıkları organizasyonları hayata geçiremediklerini söyledi. Güler, “Biz her yıl Ramazan ayının hemen öncesinde yaklaşık 2-3 hafta kadar yoğun bir şekilde kan bağışı organizasyonu düzenleriz ve çok ciddi anlamda stoklarımızı doldururuz. Bu kanın bir ömrü var. 42 gün miadı var. Daha fazla alıp stoklama imkanımız yok. Sürekli aktif olarak çalışarak bu stoku doldurmak zorundayız” diye konuştu.

Murat Güler

HAZİRANDA DAHA FAZLA İHTİYAÇ OLACAK

Dr. Güler, ülke genelinde günde yaklaşık 9 bin ünite kan toplanırken, salgın sürecinde bunun 2 binlere düştüğünü belirterek, “Türkiye’de acil olmayan ameliyatları ötelediğimizden dolayı kan ihtiyacımız yaklaşık 6 bin kadar. Ama bütün hepsini öteleme şansınız yok. Normal zamanlarda ihtiyaç 9 bindi. Acil olmayan ameliyatlarımızı ötelediğimiz için normalleşme süreci başlayınca ihtiyaç daha da artacak. Zannediyorum haziran başı itibarıyla eğer normalleşme gerçekleşirse kanda normal dönemden daha fazla bir ihtiyaç olacak. Dolayısıyla günde belki 9 bin değil, 11-12 binlerin üstüne çıkacak. O yüzden şimdiden şu andaki dönemdeki ihtiyacı karşılayıp üstüne de biraz koymamız gerekiyor” dedi.

BAĞIŞ ALANLARI EN GÜVENLİ ALANLARDAN

  • Şu anda sabit kan noktalarında fazla personelle çalıştıklarını kaydeden Güler, “Geçen Ramazan ayında bulunan stokumuzun belki 10’da 1’iyle bu Ramazan’a girebiliyoruz. Ben sağlığı yerinde olan 18-65 yaş arasında olan bütün bağışçıları sabit kan alma noktalarımıza davet ediyorum. Kesinlikle emin olabilirler, burada hijyen koşulları son noktaya kadar sağlanıyor. Sosyal mesafeyi aynı şekilde yatak aralarında koruyoruz. Personelimiz her an eldivenlerini değiştiriyorlar. Ne gerekiyorsa yapıyorlar. Bağış alanları en güvenli alanlardan biri, diyebilirim” diye konuştu.

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