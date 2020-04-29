Bağışçıya sokağa çıkma yasağı yok: Kan bağışları ciddi oranda azaldı

Salgın nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de vatandaşlar eve kapanarak kendisini izole etmeye ve virüs bulaşmasından korumaya çalışıyor. Bulaşmayı engellemek için Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşların evlerinde kalmaları önerilirken, İçişleri Bakanlığı’nın aldığı tedbirler kapsamında özellikle hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamaları getiriliyor.

Erkan Ergen

Virüsün yayılma hızının yüksek olduğu ve kısıtlamaların getirildiği bu dönemde Türk Kızılayı’na yapılan kan bağışlarının önemli oranda azaldığını belirten Batı Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Erkan Ergen, kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasının dışında kaldığını önemle vurguladı.

Fotoğraf: Arşiv

‘KAN BAĞIŞI ÖNEMLİ ORANDA AZALDI’

Kan bağışının oldukça azaldığını açıklayan Dr. Erkan Ergen, “Vatandaşların evde kalmalar gerektiği için kan bağışlarımızda önemli miktarda bir düşüş gerçekleşti. Bizim klasik bir söylemimiz vardır, kan acil değil sürekli ihtiyaçtır diye. Tabi kan ihtiyacı devam ediyor hastanelerde. Dolayısıyla kan ile ilgili bu sıkıntımızı da bir an evvel gidermek durumundayız” dedi.

BAĞIŞÇILARA YASAK YOK

Hem Kızılay Genel Merkezi’nde hem de kendi bölgelerinde bağışçılara bilgilendirme mesajı gönderdiklerine dikkat çeken Dr. Ergen, “Biliyorsunuz zaman zaman sokağa çıkma kısıtlamaları oluyor. İçişleri Bakanlığımızın yayınladığı genelgede, Kızılay’a plazma ve kan bağışı yapacak olanlar istisna olarak tanımlanmış durumda. Vatandaşlarımız kan bağışı yapmak isterlerse kan alma merkezlerinde kan bağışı yapabilirler. Kısıtlamanın olduğu günlerde de gelebilirler, diğer günlerde de gelebilirler. Dolayısıyla hastanelerde kana ihtiyaç duyan hastalarımızın bu ihtiyaçlarının giderilmesine çok önemli bir katkıda bulunmuş olurlar” şeklinde konuştu.

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‘HASTALIK BULAŞMASI SÖZ KONUSU DEĞİL’

‘Korona virüs bulaşır’ endişesiyle vatandaşların kan bağışı yapmaktan çekindiklerini ancak endişelerin yersiz olduğunu öne süren Batı Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Erkan Ergen, “Böyle bir korkunun olması psikolojik olarak doğaldır. Ama kan bağışı ile herhangi bir şeyin bulaşması söz konusu değil. Kan merkezlerimizi sürekli olarak hijyenik bir ortam olarak tutuyoruz. Bu anlamda vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Herhangibir yoğunluk oluşmasına da burada izin vermiyoruz. Randevulu sistem ile çok az sayıda kişiyi içeri alarak sırayla kan bağışlarını alıyoruz. Gönülleri rahat olsun çok rahat bir şekilde gelip kan bağışı yapabilirler” ifadelerini kullandı.