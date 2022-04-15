Kızılay'da kazanlar 103 yıldır kaynıyor

Türkiye Kızılayı’nın Ankara’da bulunan Dr. Cevat Naki Akkerman Aşevi’nde hazırlanan sıcak yemekler, Ramazanda da ihtiyaç sahiplerinin sofralarına ulaştırılıyor. Altındağ’da 1919’da kurulan aşevi, Ramazan dolayısıyla yılın en hareketli günlerini yaşıyor.

GÜNDE 10 BİN KİŞİLİK

Burada kaynayan kazanlarda günlük 10 bin kişilik yemek hazırlanıyor. Aşevine gelen vatandaşların kaplarla aldığı yemekler, aynı zamanda kentin 4 farklı noktasında ve kimsesizlerin kaldığı 4 otelde ihtiyaç sahiplerine de dağıtılıyor. Ayrıca aşevlerine kadar gelemeyen, dışarı çıkamayacak durumdaki yaşlı ve hastaların yemekleri özel sefer taslarında kapılarına kadar götürülüyor.

HEDEF 8 MİLYON KİŞİ

Aşevinde bilgi veren Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, “Ramazan boyunca yurt içi ve dışında 8 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. 400 milyon lira civarında bir yardım çalışmamız olacak” dedi. Altan, “İçinde bulunduğumuz aşevinde 103 yıldır kazanlar kaynatılıyor. Sadece burada günlük 10 bin kişilik yemek dağıtılıyor” ifadesini kullandı. Ülke genelindeki Türk Kızılaya ait 30’dan fazla aşevinin aynı şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Altan, 74 mobil ikram aracının da yine sokaklarda olduğunu ifade etti.