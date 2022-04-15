Ramazan Kızılayda kazanlar 103 yıldır kaynıyor
  • İMSAK 00:00
  • GÜNEŞ 00:00
  • ÖĞLE 00:00
  • İKİNDİ 00:00
  • AKŞAM 00:00
  • YATSI 00:00
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
İMSAKİYE 2022 - İSTANBUL
RAMAZAN HABERLERİ

Kızılay'da kazanlar 103 yıldır kaynıyor

Türkiye Kızılayı’nın Ankara’da bulunan Dr. Cevat Naki Akkerman Aşevi’nde hazırlanan sıcak yemekler, Ramazanda da ihtiyaç sahiplerinin sofralarına ulaştırılıyor. A

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Kızılayda kazanlar 103 yıldır kaynıyor
Altındağ’da 1919’da kurulan aşevi, Ramazan dolayısıyla yılın en hareketli günlerini yaşıyor.

Türkiye Kızılayı’nın Ankara’da bulunan Dr. Cevat Naki Akkerman Aşevi’nde hazırlanan sıcak yemekler, Ramazanda da ihtiyaç sahiplerinin sofralarına ulaştırılıyor. Altındağ’da 1919’da kurulan aşevi, Ramazan dolayısıyla yılın en hareketli günlerini yaşıyor.

GÜNDE 10 BİN KİŞİLİK

Burada kaynayan kazanlarda günlük 10 bin kişilik yemek hazırlanıyor. Aşevine gelen vatandaşların kaplarla aldığı yemekler, aynı zamanda kentin 4 farklı noktasında ve kimsesizlerin kaldığı 4 otelde ihtiyaç sahiplerine de dağıtılıyor. Ayrıca aşevlerine kadar gelemeyen, dışarı çıkamayacak durumdaki yaşlı ve hastaların yemekleri özel sefer taslarında kapılarına kadar götürülüyor.

HEDEF 8 MİLYON KİŞİ

Aşevinde bilgi veren Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, “Ramazan boyunca yurt içi ve dışında 8 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. 400 milyon lira civarında bir yardım çalışmamız olacak” dedi. Altan, “İçinde bulunduğumuz aşevinde 103 yıldır kazanlar kaynatılıyor. Sadece burada günlük 10 bin kişilik yemek dağıtılıyor” ifadesini kullandı. Ülke genelindeki Türk Kızılaya ait 30’dan fazla aşevinin aynı şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Altan, 74 mobil ikram aracının da yine sokaklarda olduğunu ifade etti.
O her işte mutedildi

O her işte mutedildi

​O'nun Gibi'nin 14. bölümü yayında.
Binlercesi telef oldu

Binlercesi telef oldu

​Bursa'daki çiftlikten yürek yakan görüntü.
Moskova kruvazörü battı

​Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Cezaları artıracağız.

Balıkesir'de sosyal belediyecilik örneği

Balıkesir'de sosyal belediyecilik örneği

​Başkan Yılmaz, Ramazan ayında her günü farklı bir ilçede geçiriyor.

​Dışişleri Bakanlığından ABD'nin 2021 İnsan Hakları Raporu'na tepki.
Şehrin merkezinde country yaşamı

Şehrin merkezinde country yaşamı

Dap'tan Levent'te yatay mimaride sağlıklı ev
TVNET SEMERKAND'DA

TVNET SEMERKAND'DA

​İftar sofralarına Özbekistan'ın güzide şehrinden misafir olundu.

PKK'lı terörist Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye getirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.