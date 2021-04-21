Yavuz Sultan Selim tarafından İstanbul’a getirilip muhafaza altına alınan kutsal emanetlerin dışında sivil şahısların elinde bulunan emanetler bir noktada toplanıyor. Kendisini kutsal emanetlerin hizmetkârı olarak niteleyen Özer Celep adlı vatandaş, İstanbul Kağıthane’de yurt içi ve dışından insanlar tarafından getirilip kendisine teslim edilen kutsal emanetlerin bakımını yapıp muhafaza altına alıyor.

ÜMMETİN ORTAK DEĞERİ

Çocukluk yıllarından beri kutsal emanetleri ilgisinin olduğunu kaydeden Celep, “Bir Kadir gecesinde, Osmanlı’nın ilk dönemlerinden miras kalmış camilerden birinde bulunan Sakal-ı Şerif’i ziyaret etmiştik. Burada sandıkların bohçalarını bakımsız halde görünce çok büyük bir hüzün yaşadım. Cami hocamızla konuştuk. Bakımını yapmak istedim, o da kabul etti. 29 Mayıs 2008’de İstanbul’un fetih günü bu işe gönüllü olarak başladık. Çünkü bu miraslar ümmetin ortak değer” dedi.

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