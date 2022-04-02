Ramazan Oruç tutmakla yükümlü olmanın şartları nelerdir?
  • İMSAK 00:00
  • GÜNEŞ 00:00
  • ÖĞLE 00:00
  • İKİNDİ 00:00
  • AKŞAM 00:00
  • YATSI 00:00
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
İMSAKİYE 2022 - İSTANBUL
RAMAZAN HABERLERİ

Oruç tutmakla yükümlü olmanın şartları nelerdir?

İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Oruç tutmakla yükümlü olmanın şartları nelerdir?
Arşiv

BİR SORU BİR CEVAP / NEVİN MERİÇ

İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir. İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir.

İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılması ve ısındırılması maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını tavsiye etmiştir. https://kurul.diyanet.gov.tr/Cevap-Ara/459/oruc-tutmakla-yukumlu-olmanin-sartlari-nedir-?

Çorumun ilk kadın Ramazan davulcusu

Çorum'un ilk kadın Ramazan davulcusu

​Vatandaşları ilk sahura manilerle uyandırdı.
Dünya Kupası kuraları çekildi

Dünya Kupası kuraları çekildi

​Katar'da yapılacak turnuvada dikkat çeken eşleşmeler oluştu.
Hoşgeldin ya Şehr-i Ramazan

Hoşgeldin ya Şehr-i Ramazan

​11 ayın sultanı, karamsarlık ve buhran bulutlarını dağıtma umudu getirdi.
Eşsiz bir fırsat

Eşsiz bir fırsat

​Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Ramazan mesajı.
Erbakan hocamız CHP'yle asla birlikte olmazdı

Erbakan hocamız CHP'yle asla birlikte olmazdı

​Fatih Erbakan SP lideri Karamollaoğlu'na tepki gösterdi.
Mariupol düşüyor

Mariupol düşüyor

​Rusya bir aydır kuşattığı liman kentini ele geçirmek üzere.

İhaleler FETÖ'ye

İhaleler FETÖ'ye

​Örgüt imamı Erkan Karaaslan'a Avcılar Belediyesi'ndeki 6 ihaleden 3 milyon lira verilmiş.

En iyisi teslim olmak

En iyisi teslim olmak

​Yakalanacaklarını anlayan kripto FETÖ'cüler dökülüyor.
Etiketlerde KDV indirimi

Etiketlerde KDV indirimi

Vatandaşın faturası 100 TL düşecek.
Hasankeyfli

Hasankeyfli

​Hasankeyf yerel doku korunarak sil baştan inşa edildi.
150 yıl sonra

150 yıl sonra

​Registon Meydanı ve Tilla Kâri Medresesi Kur'an ve ezan sesiyle yankılanacak.
Korku filmleri neden hep ‘üç harfli’

Korku filmleri neden hep ‘üç harfli’

​Ülkemiz sinemasında son 20 yılda en çok üretilen türlerden biri korku.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.