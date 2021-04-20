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RAMAZAN HABERLERİ

​Ramazan coşkusu evlerde

Ramazan coşkusu evlerde

Kovid nedeniyle eve kapanmak zorunda kalınınca coşku da evlere taşındı. Çocuklarına Ramazan’ı anlatmak ve sevdirmek isteyen anneler evlerini süsleyip Ramazan köşeleri oluşturdu. Bu özel köşede teravih namazı kılınıyor, sohbet ediliyor, legodan cami ve Hacivat-Karagöz gibi çok sayıda etkinlik yapılıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Ramazan coşkusu evlerde
Çocuklarına Ramazan’ı anlatmak ve sevdirmek isteyen yurdun dört bir yanındaki anneler, evlerinde ramazan köşeleri oluşturdu.

Rahmet ve bereket ayı Ramazan’ın coşkusunu çocuklarıyla süsledikleri evlerine taşıyan anneler, sosyal medya paylaşımlarıyla da çok sayıda kişiye ulaşıyor. Çocuklarına Ramazan’ı anlatmak ve sevdirmek isteyen yurdun dört bir yanındaki anneler, evlerinde ramazan köşeleri oluşturdu. Anneler, bu köşeleri ve çocuklarıyla yaptıkları Kuran-’ı Kerim okuma, seccade ve tespih yapımı, Hacivat-Karagöz oyunu gibi çeşitli etkinlikleri de sosyal medyadan paylaşarak çok sayıda kişiyle etkileşim sağlıyor.

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GÜZELLEŞTİRELİM İSTEDİK

  • Tekirdağ’da Kur’an Kursu’nda 4-6 yaş öğreticiliği yapan ve sosyal medyadan çocuklara etkinlikler eşliğinde dini bilgiler veren Şeyda Apaydın, Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıldır Ramazan’da teravihlerden ve mukabelelerden uzak kalındığını anımsattı. Bu atmosferi olumlu bir hale çevirmek istediğini belirten Apaydın, “Evlerimizi mescide, ibadethaneye dönüştürelim, çocuklarımızın ruhuna uygun etkinliklerle de Ramazan’ı güzelleştirelim istedik. Evler süslenince çocukların ilgisini çekiyor” dedi.

İÇİM KIPIR KIPIR

Amasya’da yaşayan çocuk gelişimi bölümü mezunu iki çocuk annesi Kübra Ocak da sosyal medyada çocuklarıyla deney, etkinlik ve kitap paylaşımları yaptığını dile getirdi. Evlerinde güzel bir köşe hazırladıklarını aktaran Ocak, “Beraber teravih kılabileceğimiz, hoş sohbet edebileceğimiz, Hacivat-Karagöz oynatabileceğimiz, Kur’an-ı Kerim okuyabileceğimiz keyifli bir alan oluşturduk” diye konuştu. Annesiyle kese kağıdından yıldızlar, legodan cami yapan 10 yaşındaki Zübeyir Ocak da “İçim kıpır kıpır böyle sanki içimde bir araba motoru var, durmadan çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Çocuklarla Ramazan fırsatını değerlendirin
RAMAZAN
Çocuklarla Ramazan fırsatını değerlendirin

MESCİT KÖŞEMİZ

  • İstanbul’da yaşayan 4 çocuk annesi Suveyda Rüzgar da salgın döneminde camide teravih namazı kılamadıkları için dört kızıyla mescit köşesi oluşturduklarını belirtti. Teravih ve diğer vakit namazlarını burada çocuklarıyla kıldıklarını anlatan Rüzgar, “Çocuklarla namaz oruç çizelgesi ve dua köşeleri oluşturduk. Eşimle beraber bu etkinliklerin en sevdiğimiz yanı çocuklarla vakit geçiriyor olmamız” diye konuştu.

DOLU DOLU YAŞIYORUZ

Ankara’da yaşayan 2 çocuk annesi Beste Gözde Çarlıoğlu ise salgın öncesi yaşanan Ramazanlara özlem duyduklarına değinerek, “Biz de Ramazan ruhunu hissetmek için hazırlıları evimize taşıdık. Duvarlarımızı süsledik” dedi.

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