Ramazan Ramazanda Selimiye Camisine ziyaretçi akını
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Ramazanda Selimiye Camisine ziyaretçi akını

Edirne'de Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" diye nitelendirdiği Selimiye Camisi ramazan ayında ziyaretçi akınına uğruyor.

Haber Merkezi AA
Selimiye Camisi
Selimiye Camisi

Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, yaptığı açıklamada, Selimiye Camisi'nin her mevsim ziyaretçilerin yoğun ilgisini çektiğini belirterek, bu ziyaretçi sayısının özellikle ramazan ayında iki katına ulaştığını söyledi.

Her yıl sadece ramazan ayında Selimiye Camisi'ni yaklaşık 500 bin kişinin ziyaret ettiğini dile getiren Üzüm, "Edirne'de ramazan çok yoğun ve heyecanlı duygularla yaşanıyor. Selimiye Camisi ramazan ayında Türkiye'nin her yerinden ziyaretçi akınına uğruyor." dedi.

Yılda 2 milyondan fazla ziyaretçi

Üzüm, geçen yıl Selimiye'yi 2 milyondan fazla kişinin ziyaret etiğini bildirdi. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Selimiye Camisi'ni ziyaret eden turist sayısının her geçen gün arttığını anlatan Üzüm, şöyle devam etti:

  • "Selimiye bir buluşma noktasıdır. Özellikle ramazan ayında başta Balkanlar ve Türkiye'nin farklı illerinden binlerce ziyaretçi Selimiye'ye geliyor. Burada büyük bir manevi heyecan ve lezzet yaşıyorlar. Ramazan ayında Selimiye'de olmak çok farklı bir güzellik. Aslında tevhidin sembolü, aynı zamanda İnsanlık için de önemli bir buluşma noktası. Ramazan ayına özel olarak iç turizm anlamında yoğun bir ilgi var. Özellikle burada bir cuma namazı kılmak ve Kadir Gecesi'ni yaşamak isteyenler Edirne'ye akın ediyor. Geçen yıl Kadir Gecesi'nde camimiz dolup taşmış ve 30 bine ziyaretçi gelmişti. Bu yıl daha fazla yoğunluk bekliyoruz."

Üzüm, Edirne'nin simgesi Selimiye Camisi'nin sanat değeri çok yüksek bir yapı olduğuna değinerek, cami ve külliyesinin UNESCO'nun Kültür Mirası Listesine alınmasının ardından ziyaretçi sayısında büyük artış olduğunu kaydetti.

Caminin inşası

Osmanlı hükümdarı II. Selim'in Kıbrıs'ı fethinin anısına eski payitaht Edirne'de, kente hakim bir bölgede heybetli cami yapılması emrini vermesinin ardından 80 yaşındaki Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" diyeceği cami için uygun alan aranmaya başlar. Evliya Çelebi'nin Seyahatname'de Kavak Meydanı olarak adlandırdığı kente hakim tepede Mimar Sinan tarafından hazırlanan proje ile 1569'da caminin temeli atılır ve 6 yıl süren yapım aşaması sonrası 1575'te cami ibadete açılır.

Selimiye'yi diğer cami mimarilerinden ayıran en büyük özelliği, herhangi bir yarım kubbeden destek almadan tek olarak inşa edilen kubbesi. 8 sütun fil ayağına oturtulan kasnak üzerinde bulunan, mimari ve mühendislik üzerine araştırma yapanları şaşırtan kubbe, 43 metre yüksekliğinde ve 32 metre çapındadır.

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Kalem gibi ince, bir dantel gibi süslü 3 şerefeli dört minaresi bulunan Selimiye'nin minarelerinin uzunluğu ise alemi dahil 85 metre uzunluğunda. Dönemin şartları düşünüldüğünde "inanılmazın başarıldığı" minareler 3 yollu olarak tasarlandığı için, minareden çıkan 3 kişi birbirini göremez.

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