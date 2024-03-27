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Ramazan

Sofraların yarısı çöpe gidiyor

Ramazan ayında Müslüman ülkelerde gıda israfının artması, dünya genelinde yaşanan gıda krizinin derinleşmesine neden oluyor.

10:10 - 27/03/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Bağımsız çevre araştırmaları yapan ecoMENA'nın kurucusu Salman Zafar, pek çok ülkede ihtiyaçtan fazla alınıp bozulan gıdalar, çöpe atılan yiyecekler ve mutfak atıkları nedeniyle büyük bir gıda israfının meydana geldiğini belirterek, bu durumdan en çok yoksul bölgelerde yaşayan kişilerin etkilendiğini söyledi.


Zafar, Ramazan ayında Müslüman ülkelerde de ciddi bir israf yaşandığına işaret ederek, "Kutsal ayda atık gıda, diğer aylara göre yaklaşık yüzde 25 artıyor. Bu da birçok Müslüman ülkede Ramazan’da hazırlanan yiyeceklerin neredeyse yarısının israf olduğu, ihtiyaç sahiplerine ulaşabileceklerinse çöp olduğu anlamına geliyor" dedi.

#Ramazan
#Sahur
#İftar
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