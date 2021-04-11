Topkapı Sarayı'nın Hırka-ı Saadet Dairesi ramazan ayında ziyaretçilerini bekliyor

Topkapı Sarayı Müzesi'nde Mukaddes Emanetlerin yer aldığı Hırka-i Saadet Dairesi, ramazan ayına özel kapsamlı restorasyon çalışmalarının ardından ziyaretçilerini bekliyor.

İlk olarak Yavuz Sultan Selim'in 1517'de Mısır'ın fethinden sonra İstanbul'a getirdiği Mukaddes Emanetler, bugün adı Hırka-i Saadet Dairesi olan Has Oda'da sergileniyor.

"Mukaddes Emanetler" arasında Hazreti Muhammed başta olmak üzere, daha önceki peygamberlere, halifelere ve sahabelere ait eşyalar bulunuyor.

Dairede ayrıca Hazreti Muhammed'in hırkasının yanı sıra sancak-ı şerif, Uhud Savaşı sırasında kırılan dişinin parçası, name-i saadetleri, sakal-ı şerifleri, kılıcı, yayı ve kadem-i şerifleri yer alıyor.

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Mekke ve Medine'ye ait parçaların yanı sıra oradaki eserleri muhafaza etmek için yapılan kılıf, sanduka gibi eşyaların da sergilendiği "Mukaddes Emanetler Dairesi"nde, Yavuz Sultan Selim'in 'Mukaddes Emanetler'i Mısır'dan getirmesinden sonra Hırka-i Saadet'in yanında Kur'an-ı Kerim okutmaya başlayışından bugüne kadar 24 saat kesintisiz Kur'an-ı Kerim okunuyor.

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Müzede ayrıca Hazreti İbrahim'in tenceresi, Hazreti Musa'nın asası, Hazreti Davud'un kılıcı, Hazreti Yusuf'un cübbesi, halifelere ve sahabeye ait kılıçlar, Hazreti Fatma'ya ait gömlek, Kabe anahtarları, Hacerü'l Esved mahfazası gibi "Asr-ı Saadet"i yansıtan mukaddes emanetler de sergileniyor.

Destimal geleneği sürdürülecek

Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman, Topkapı Sarayı içinde bulunan en önemli mekanların başında Hırka-ı Saadet Dairesi'nin geldiğini söyledi.

Kocaman, dairenin ismini Hz. Muhammed'in hırkasından aldığına işaret ederek, "Ecdadımızın bu mekana vermiş olduğu önem harikuladedir. Çünkü Peygamber Efendimizin manevi eserlerine hürmeten hazırlanmıştır. Sarayın en önemli mekanıdır. Yavuz Sultan Selim döneminde İstanbul'a getirilen bu eserler için en önemli mekan olan Has Oda ayrılmış ve kendileri bu eserlerin tam karşısında bulunan Fatih Köşkü'ne geçmişlerdir. Eserlere hürmeten mekanın büyüklüğü ve tezyini, mekanda bulunan eserler Efendimize gösterilen hürmetin bir göstergesidir." dedi.

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Milli Saraylar İdaresi olarak, Has Oda'daki eserlerin hızlı bir şekilde restorasyonlarını yaptıklarını ve konservasyonlarını tamamladıklarını aktaran Kocaman, mekanın çinilerinde de düzenlemeler yaptıklarını ifade etti.

Kocaman, Topkapı Sarayı'nda en çok ziyaret edilen bölümün Has Oda olduğuna dikkati çekerek, "Burayla ilgili ramazan ayının 15'inde yaklaşık 500 yıllık oluşan bir gelenek olarak destimal programı yapacağız. Ramazan ayının 13. ve 14. günlerinde Has Oda açılır ve buradaki Hırka-i Şerif açığa çıkarılır, temizlendikten sonra destimal denilen küçük bir mendil katılımcılara hediye edilir." diye konuştu.

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Padişahların kaftanları, saatler ve porselenler gibi birçok eser sergilenecek

Saraydaki çalışmaları iki başlık altında topladıklarını belirten İlhan Kocaman, şunları kaydetti:

"Birincisi ziyaretçilerin Topkapı Sarayı'na gelip görmek istedikleri mekanlar. Bir de kendimiz 'nereleri daha çok ziyarete açabiliriz', 'ziyaretçilere nereleri daha çok gezdirebiliriz' diye hedeflerimiz vardı. Bunları iki başlıkta topladık. Restorasyon ve konservasyon çalışmalarının yapıldığı bölgeler vardı. Mesela Harem bölgesinde şu anda gezilen mekanları, 2 katından daha fazla bir alanı gezi mekanlarına katacağız. Cariyeler hastanesi, taşlıcaların kısımlarını tamamladık. Dairelerin restorasyonu bitti. İnşallah kısa zamanda buraları da ziyarete açacağız."

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Kocaman, aynı zamanda sarayda birçok farklı sergi çalışması yürüttüklerini dile getirerek, şu bilgileri verdi:

"Saray envanterinde bulunan padişahların kaftanlarını Enderun Avlusu'ndaki Elbise-i Humayun sergisiyle sunacağız. Hazine koğuşunu da güzel yazılar sergi salonu olarak hazırlıyoruz. Elimizde levhalar ve basılı eserler var. O eserleri inşallah burada sergileyeceğiz. Porselenler için de yine Porselen Müzesi olarak mekan hazırladık. Has Oda kısmında da elimizde bulunan tarihi saatleri sergileyeceğiz. Böyle geniş bir sergileme alanları düşünüyoruz. Ayrıca Adalet Kulesi'nin de restorasyonunu kısa zamanda tamamlayıp oraları da ziyarete açmayı planlıyoruz."

Pandemiye rağmen ziyaretçi almaya devam ettiklerini söyleyen Kocaman, "Salgının başlarında yüzde 10 oranında ziyaretçiye ulaşıyorduk. Ama şu an yüzde 40-50 seviyelerine ulaştık. Eğer salgın ortadan kalkarsa günlük hedefimiz 20 bin ziyaretçiyi burada ağırlayabilmek. Biz de zaten ona göre altyapı çalışmalarımızı hazırlıyoruz. Ziyaretçilerimizin burada rahat bir şekilde ziyaretini tamamlayıp çıkabilmesi için neler gerekiyorsa o çalışmaları tek tek yürütüyoruz." ifadelerini sözlerine ekledi.

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Özel yöntemlerle muhafaza edilen eserlerin bulunduğu Topkapı Sarayı Müzesi, salı günleri hariç her gün ziyaretçilerini ağırlıyor.